Ricomà genera una polèmica per una confusió amb la política de museus

L’anunci de la futura unió de dos museus de Barcelona creen un sobresalt a l’alcalde

Actualitzada 04/07/2019 a les 21:23

La reacció de Ricomà

La RSAT, ho valorarà

El PP parla d’humiliació

L’anunci fet el passat dimecres per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que el Departament de Cultura que dirigeix estudia la creació d’un nou Museu Nacional d’Història i d’Arqueologia, que s’ubicaria a Montjuïc, va fer saltar totes les alarmes a Tarragona. Les paraules de la consellera es van interpretar en alguns sectors com un possible trasllat a Barcelona de la seu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. La primera reacció va venir de part de l’alcalde de la ciutat, el republicà Pau Ricomà, qui ahir va manifestar que «no acceptarem que el Museu Nacional d’Arqueologia de Catalunya no s’ubiqui a Tarragona».Probablement, Ricomà es va precipitar a l’hora d’interpretar les paraules de Vilallonga. A la capital catalana tenen seu el Museu d’Història de Catalunya, creat el 1996 i ubicat al Palau Mar, a la plaça de Pau Vila, i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, fundat el 1935 i localitzat al passeig de Santa Madrona, als peus de la muntanya de Montjuïc.La consellera Vilallonga fa referir-se en la seva intervenció a un estudi per unificar aquests dos museus en un únic edifici, que s’ubicaria, precisament, a Montjuïc. Vilallonga va fer aquestes declaracions en una compareixença en la qual va afirmar que el Departament de Cultura estudia la creació d’un nou Museu Nacional d’Història i d’Arqueologia, unes paraules que van sembrar el dubte en diferents àmbits de Tarragona, com el mateix ajuntament i entitats com la Reial Societat Arqueològica Tarraconense.El Pla de Govern de la Generalitat per al període 2018-2021, publicat el 25 de setembre de l’any passat, ja fa referència, com a objectius de l’administració catalana, a impulsar la creació del «nou Museu Nacional d’Història i d’Arqueologia». En el mateix document, s’informa que hi ha «inversions en marxa» que afecten, textualment, al Museu d’Arqueologia de Tarragona, sense que figuri la paraula Nacional.Dídac Nadal, portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona, va dir que «l’alcalde haurà tingut un cop de calor», ja que la informació de Vilallonga fa referència a «la unió de dos museus de Barcelona». Nadal va recordar que «el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona és de propietat estatal i la Generalitat només el gestiona».Davant del dubte generat per les paraules de Vilallonga, Ricomà va sortir al pas per afirmar que «no entenem de cap manera que el Museu Nacional d’Arqueologia no estigui a Tarragona». L’alcalde va recordar que «el conjunt arqueològic de Tarragona està declarat Patrimoni Mundial» i el fet que «tant les institucions, des de l’Ajuntament fins a la URV o l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, com el teixit social, econòmic i cultural, treballem en la recuperació, conservació, investigació i difusió del patrimoni romà que està reconegut internacionalment».Ricomà va anunciar que ja ha cursat la petició per mantenir una reunió amb la consellera Vilallonga per tractar aquest tema i per conèixer en profunditat les intencions del Departament de Cultura i si aquestes poden afectar de manera negativa al MNAT, depenent del Ministeri de Cultura i gestionat per la Generalitat.El president de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT), Joan Vianney Arbeloa, va manifestar a aquesta redacció que «la informació és molt recent», per la qual cosa l’entitat vol conèixer més en profunditat la proposta del Departament de Cultura abans d’oferir una valoració. Arbeloa considera que la mesura plantejada per Vilallonga «no afecta el futur del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona».El president de la RSAT va comentar que, «segons tinc entès», el que planteja la Generalitat és «recuperar una idea de la qual ja es va parlar fa uns anys, que era ajuntar els dos museus, el d’Història de Catalunya i el d’Arqueologia de Catalunya en un mateix espai i a Montjuïc». «Així ho entenc», va dir Arbeloa, qui també va comentar que la proposta que es va plantejar anys enrere era «unificar els dos museus».«Els dos museus han de passar a ser el gran Museu Nacional de Catalunya d’Història i Arqueologia», va remarcar la consellera Vilallonga, sense aprofundir més en el contingut d’aquesta proposta que ha fet reaccionar a l’Ajuntament de Tarragona.El grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona va reaccionar amb contundència davant de les declaracions de Ricomà. El regidor José Luis Martín va declarar que «si l’alcalde Ricomà no evita la humiliació de perdre el MNAT, exigirem a En Comú Podem que trenqui amb ERC i doni pas a un nou govern que defensi la nostra capitalitat cultural i política». Martín, qui també va donar per segura la marxa del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona a Barcelona, en el marc d’aquest ball de la confusió, va declarar que «no ha calgut ni un mes perquè la Generalitat humiliï a Tarragona amb un nou alcalde independentista que li demana una reunió». En aquest context, el dirigent conservador va assegurar que «si l’alcalde Ricomà no evita aquesta nova humiliació per a Tarragona, tot tenint un soci de govern a l’ombra que pertany al mateix partit que la consellera de Cultura, ens trobarem al davant de la reedició de la pèrdua de capitalitat de Tarragona i, això, només serà el principi».Entrant en política pura, Martín va dir que «el separatisme odia a Tarragona». «Ni tenint-lo a l’alcaldia –sense una majoria social– pot dissimular-ho», va remarcar. També va indicar que «la consellera Vilallonga ha de recordar que Tarragona és l’única ciutat de Catalunya Patrimoni Mundial de la Humanitat, seu de l’ICAC i, seu del Festival Tàrraco Viva».