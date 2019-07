La Generalitat ampliarà el CAP Torreforta

L’Ajuntament de Tarragona cedirà al Govern els terrenys annexos al centre sanitari, que guanyarà uns 2.000 metres quadrats

Actualitzada 05/07/2019 a les 14:04

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que el Govern ampliarà el CAP Torreforta – La Granja. El centre dona servei a uns 28.000 habitants dels barris de Ponent de Tarragona i actualment té 3.500 metres quadrats i Vergés ha reconegut té problemes importants d’espai. Un cop finalitzin les obres guanyarà uns 2.000 metres quadrats. L’ampliació es farà mitjançant uns terrenys annexos propietat de l’Ajuntament de Tarragona, que els cedirà «el més aviat possible», segons ha avançat l’alcalde, Pau Ricomà. El projecte però, encara no està redactat i no hi ha ni pressupost ni terminis d’execució.