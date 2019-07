Els bombers de Tarragona esperen que el pressupost de 2019 inclogui els 4 MEUR del nou parc

La Generalitat contempla una inversió de 4,4 milions d’euros pel nou edifici després que CATAC denunciés l’estat precari del parc a Inspecció de Treball

Actualitzada 04/07/2019 a les 21:40

Les plagues de paneroles i rates són constants, com també ho són les inundacions quan plou, sobretot a l’octubre. Els bombers no poden fer pràctiques a causa del mal estat del pati i, des de fa anys, la torre destinada als exercicis de rescat i d’extinció d’incendis en edificis es troba tancada per greus deficiències en la seva estructura. A principis de 2019, el responsable de la Regió del Camp de Tarragona va traslladar als 54 professionals del parc la voluntat de la Direcció General de Prevenció de construir un nou parc. Els bombers del Polígon Francolí esperen que el pressupost d’enguany contempli les obres del nou edifici.La Generalitat va fer públic ahir els compromisos d’inversió en la renovació de parcs de bombers. El de Tarragona és el que contempla la partida més gran, en concret, 4.400.000 euros. És el que la direcció preveu que costaria la construcció d’un nou parc que, pels treballadors, és una autèntica urgència.«La infraestructura és penosa. És un parc de 1984 en el que no s’ha fet res, ni tan sols s’ha pintat», explica Jaume Navarro, delegat del sindicat CATAC. Fa anys que la torre per practicar l’extinció de focs està tancada. Els bombers no poden realitzar aquests entrenaments, claus en la seva feina. La situació comporta un risc pels mateixos professionals, però també per a la ciutadania. «Si no podem practicar de manera continuada, quan es dona un cas, si li sumem la manca d’eines i recursos, es genera una situació molt delicada per a nosaltres, però també pel ciutadà», alerta Navarro.El Parc de Bombers de Tarragona, que dona cobertura a la comarca del Tarragonès, denuncia des de fa anys el mal estat de l’edifici. Després de múltiples incidències obertes denunciant un espai que no reuneix les condicions mínimes per a treballar, el sindicat va presentar una denúncia a Inspecció de Treball per insalubritat i la inseguretat dels treballadors.El 2018 l’òrgan inspector va donar la raó als treballadors de Tarragona i també als bombers de Reus el 2018 i va «acreditar que l’estat actual de les instal·lacions presenten riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, coneguts pels responsables de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments». Inspecció obligava a la Generalitat a una «reforma integral» de l’espai. Després de comprovar que la reforma és inviable, el govern es decanta per un nou edifici. Fonts dels Bombers de la Generalitat assenyalen que el cos té la intenció d’abordar les obres necessàries, però encara no hi ha cap calendari previst per executar-les. En el cas de Reus, la Generalitat contempla una inversió de 800.000 euros per ampliar i reformar l’actual parc. Malgrat l’acord de la Mesa del Parlament que preveu aquestes inversions, Navarro avisa: «Fins que el projecte no tingui dotació pressupostària no serà una realitat».A Tarragona, els treballadors ja han assumit que el nou parc s’haurà de construir davant de l’actual. Els bombers van demanar construir-lo lluny de l’actual indret, on hi ha un punt de càrrega i descàrrega de materials perillosos i al costat d’una fàbrica de carbó abandonada. La zona, recorda Navarro, és inundable. «Quan plou hem d’obrir les portes perquè no rebentin», il·lustra. Malgrat el rebuig dels treballadors, els caps de regió del Camp determinen que el parc s’ha de fer en la mateixa ubicació on es troba ara.Al Parc de Tarragona, els vestits ignífugs i la resta de material conviuen amb els gasos que desprèn la gasolina dels vehicles. Navarro apunta la necessitat d’una sala tancada i amb ventilació per assecar els vestits després de cada actuació. El complex acull l’únic furgó de risc químic, preparat per actuar en cas d’alguna fuga. Els efectius no poden fer els exercicis amb el material per les precàries condicions del camp de pràctiques amb l’asfalt convertit en grava i petites pedres, perilloses per aquest delicat material.L’estat del Parc de Bombers és només una cara de la preocupant situació dels bombers a tota Catalunya on, segons Navarro, falten 700 efectius. A Tarragona en falten 9. «Els bombers es comprometen a fer més hores extra per la falta de personal», comenta. Per aquest 2019, el govern ha convocat 250 places.