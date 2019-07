Crema un quadre de comptadors a la Rambla Nova de Tarragona

Els Bombers hi han desplaçat quatre dotacions, que al cap d'una hora han tancat l'actuació

Actualitzada 05/07/2019 a les 17:48

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al número 82 de la Rambla Nova de Tarragona per l'incendi al quadre de comptadors de l'edifici.L'avís del foc s'ha produït a les 16.20 h de la tarda i ha provocat una gran expectació a la zona, habitualment molt concorreguda. El foc ha afectat dues bateries del sistema d'alimentació continuada d'un establiment mèdic de l'edifici, ubicat al costat de la seu general de la Seguretat Social a Tarragona.Els bombers han apagat el foc i han ventilat la zona. Al cap d'una hora han donat per finalitzada l'actuació. No ha estat necessari desallotjar cap veí i els treballadors i treballadores del centre ja eren al carrer, preventivament, quan han arribat els bombers.