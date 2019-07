Advocats de Tarragona demanen la dimissió del degà Manuel Albiac

Consideren que no hauria d’haver-se entrevistat amb el rei Felip VI per mantenir la neutralitat

Actualitzada 04/07/2019 a les 21:52

Membres del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona han demanat mitjançant les xarxes socials la dimissió del degà Manuel Albiac, com a resultat de l’entrevista que aquest va mantenir el passat 27 de juny amb el rei Felip VI a Barcelona, junt amb altres membres de la junta. Entre els col·legiats que consideren que Albiac hauria de presentar la seva dimissió es troba Pere Grau qui, «a títol personal», va dir que «Albiac no ha d’utilitzar un col·legi on estan representades moltes ideologies». Grau va afegir que el degà «ho ha fet per interès personal».L’advocat tarragoní, membre de Juristes per la República, va recordar que «Felip VI es va posar del costat d’aquells que ens van colpejar» durant els fets de l’1–O. A més, Grau va assegurar a aquesta redacció que «Albiac va decidir reunir-se amb el rei sense sotmetre-ho a la junta del col·legi».Per altra banda, l’advocat va recordar que el passat dimecres es va publicar «una sentència del TSJC carregant contra el Consell del CAT, dient que no es pot subscriure un pacte nacional pel dret a decidir perquè no hi entra tothom». «No vull que en el meu nom Albiac s’entrevisti amb Felip VI», va remarcar Grau, qui va afirmar que el degà d’un col·legi «ha de respectar totes les ideologies».