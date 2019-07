L'alcalde de Tarragona respon a l'anunci de la consellera de Cultura de crear un nou espai museístic que s'ubicaria a Barcelona

Actualitzada 04/07/2019 a les 13:15

La conselleria de Cultura de la Generalitat anunciava aquest dimecres que estudia la creació d'un nou Museu Nacional d'Història i d'Arqueologia a Montjuïc, a Barcelona. La resposta des de l'Ajuntament de Tarragona, ha estat contundent.L'alcalde Pau Ricomà ha afirmat que «no entenem de cap manera que el Museu Nacional d'Arqueologia no estigui a Tarragona». L'alcalde ha recordat que el conjunt arqueològic tarragoní està declarat Patrimoni Mundial.Ricomà s'ha mostrat contundent, «No acceptarem que el Museu Nacional d'Arqueologia no s'ubiqui a Tarragona». I afegia que les institucions, des de l'Ajuntament fins a la URV o l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, com el teixit social, econòmic i cultural, «treballem en la recuperació, conservació, investigació i difusió del patrimoni romà que està reconegut internacionalment».La consellera Mariàngela Vilallonga argumentava dimecres sobre aquest nou museu que es tractaria de la unió de l'actual Museu d'Història de Catalunya i del Museu d'Arqueologia. «Els dos museus han de passar a ser el gran Museu Nacional de Catalunya d'Història i Arqueologia». La consellera va apuntar que estan treballant en el projecte i que s'ubicarà a Montjuïc.L'alcalde de Tarragona ha anunciat que ha demanat una reunió amb la consellera per tractar aquest tema.