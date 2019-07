María Toledo portarà el seu peculiar flamenc amb sons de piano al Palau de Congressos de Tarragona

La cantautora farà la seva primera actuació a Tarragona el 5 d’octubre i ahir va quedar impressionada amb les característiques de l’escenari

El cinquè disc

María Toledo, cantant flamenca de veu esquinçada que acompanya les cançons amb la música que flueix del seu piano, actuarà per primera vegada a Tarragona en un concert que acollirà el Palau de Congressos el 5 d’octubre, a les 23 hores. Les entrades es poden adquirir a www.mariatoledo.es. Toledo no havia estat mai a la ciutat i ahir va visitar l’escenari on actuarà, fet que va aprofitar per promocionar el concert i el seu darrer treball, Corazonada. La cantant va quedar impressionada per les característiques del Palau de Congressos i pel fet que un dels laterals sigui la roca natural d’una antiga pedrera.Toledo estarà acompanyada a l’escenari per músics com el guitarrista Fran Cortés, fill de Chiquetete, i també actuaran un fill de Manzanita i Los Banis, aquest darrer un duet «molt rumber i molt conegut en el món del flamenc», va dir aquesta cantant que ha estat la primera en interpretar amb el seu piano peces d’aquest estil musical.Preguntada per quina mena de públic espera que acudeixi al seu concert a Tarragona, Toledo va dir que «penso que aquí agrada el punt d’improvisació que té el flamenc i estic convençuda que la gent que vingui al concert gaudirà». «Estem en un moment d’auge de la paraula flamenc, i una altra cosa és el cante: no és el mateix llenties que mongetes blanques», va remarcar. Toledo va dir que té «molta curiositat per conèixer Tarragona» i va recordar que «quan era petita vaig anar a Salou en viatge de final d’EGB i ara he comprovat que estava a molt pocs quilòmetres del lloc on faré el concert».La cantant i pianista també va recordar que «jo toco tres pals del flamenc, però no només aquesta música, i penso que el que hem de fer és diferenciar el que és flamenc d’allò que no ho és».Toledo va iniciar els estudis de piano amb vuit anys. «Era rebel, no era la millor i m’agradava tocar quan ningú em veia», va explicar. «En un programa de televisió, María Jiménez va dir que toqués el piano i aquest fet va ser clau en la meva carrera», va recordar.María Toledo va editar el seu primer disc el 2009, amb gran acceptació de crítica i públic, sent reconegut per l’audiència de Ràdio Televisió Espanyola com a millor disc novell de l’any. El 2012 va arribar Uñas rojas, titulat així per ser el segell que la identifica, i amb el tercer, Consentido, del 2015, va obtenir dues nominacions en els premis Latin Grammy: àlbum de l’any i millor àlbum de música flamenca. El seu quart disc, Magnética, editat un any després, rendeix tribut a la banda sonora de la seva vida i de nou va obtenir dues nominacions en els premis Latin Grammy.Amb Corazonada, disc amb tretze peces compostes per ella mes una versió big ban, Toledo es mostra més personal i parla de l’amor, «que apareix i desapareix», i de la família, va dir en el decurs de la roda de premsa. En un dels temes «parlo de la sensació imaginària de tenir un bebè dins teu».Toledo, nascuda a la ciutat castellana del mateix nom, va dir que «abans, al col·legi, les meves companyes em deien que era una antiga, perquè m’agradava el flamenc, i ara em diuen que estic fent allò que és moda».