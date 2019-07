Crítiques d’usuaris per la ubicació d’un Polyklyn en una zona de perill en un accés a la Llarga

Actualitzada 04/07/2019 a les 08:22

La pitjor ubicació

Casos reals

Tarragona té atorgades quatre banderes blaves, que es corresponen amb les platges Arrabassada, Savinosa, la Móra i Tamarit, però els diferents serveis que ofereix als banyistes i usuaris del litoral són millorables, com ho demostra la ubicació del lavabo de la Llarga a Cala Romana.La ciutat de Tarragona disposa, aproximadament, de 6.710 quilòmetres de platges, sense comptar les que són naturals, com les ubicades al Bosc de la Marquesa. Sorprèn que a la platja Llarga, de gairebé 3.000 metres de longitud i la que concentra un nombre major d’usuaris, l’Ajuntament només posi dos lavabos públics, quan a la del Miracle, de 500 metres, hi hagi tres.En el conjunt de les set platges amb serveis municipals només es comptabilitzen dotze lavabos, molts dels coneguts com a Polyklyn. Aquesta xifra suposa que, com a mitjana, hi ha un lavabo cada 560 metres. En algunes platges, com la Capellans, el lavabo es troba lluny de l’arena i cal desplaçar-se fins a la carretera d’accés a Cala Romana, en una zona reservada, on està instal·lat.La relació de lavabos públics per cada una de les platges de Tarragona és la següent: Miracle, 3; Arrabassada, 3; Savinosa, 1; Capellans, 1; Llarga, 2; la Móra, 1, i Tamarit, 1.Acompanyar al teu pare d’edat avançada a un lavabo portàtil de la marca Polyklyn que hi ha a la platja Llarga perquè no caigui a terra i es faci mal a causa de la nefasta ubicació. Això va passar l’últim cap de setmana en la zona d’accés localitzada a Cala Romana i conegut popularment com del tennis, i no només a una persona, sinó a diverses. La temporada de bany de l’any passat el lavabo estava ubicat a l’arena de la platja, a pocs metres de distància del pont del ferrocarril. Aquest any s’ha ubicat en un lloc estret on, a vint centímetres de la porta, hi ha un esglaó, seguit d’un segon.La ubicació del lavabo, probablement en el pitjor lloc de tot un ampli espai, impedeix la seva utilització a una persona amb mobilitat reduïda i suposa un perill per a qualsevol usuari, amb independència de la seva condició física. Per les seves dimensions, no pot ser utilitzat per una persona que utilitzi cadira de rodes en els seus desplaçaments. A més, el Polyklyn, com popularment es coneix a aquesta mena de lavabos portàtils, està localitzat fora de la zona de platja, un cop superats els ponts del ferrocarril i el de la Via Augusta.Fets com la ubicació del lavabo d’aquest sector de la Llarga i el nombre que hi ha a les platges tarragonines posa en dubte la qualitat del servei que es pretén donar als usuaris. En altres ciutats pròximes, com Salou, els lavabos fins i tot són d’obra, permanents, amples i poden ser utilitzats per diverses persones alhora.El fill d’una de les persones que el passat cap de setmana va tenir dificultats per fer-ne ús del lavabo del sector de Cala Romana de la Llarga va explicar a aquesta redacció que «ens vam trobar amb aquest problema un grup de gent que vam anar a la platja». «El lavabo és inaccessible per a molta gent i suposa un perill», va dir, i va explicar «el meu cas i el d’una companya del grup, que vam haver d’ajudar als nostres pares a accedir-hi al lavabo i, després, a sortir, davant del risc que es fessin mal». «La porta del lavabo està en direcció a un esglaó que fa complicat moure’s, a més de ser un risc per a persones que tinguin problemes de mobilitat», va remarcar.Segons aquest testimoni directe, «moltes persones amb les quals vam coincidir a la platja vam comentar la ubicació del lavabo i el fet que l’haurien de posar a l’arena, on estava l’any passat».