L'oposició acusa el govern de Tarragona de deixar-los sense veu a les empreses municipals

PSC, Ciutadans i PP acusen el govern de manca de pluralitat i Ricomà defensa la distribució dels membres de les empreses per la seva «governabilitat»

Actualitzada 04/07/2019 a les 09:30

MÉS INFORMACIÓ El retrat de Felip VI deixa de presidir el saló de plens de l'Ajuntament de Tarragona

Primer plenari després de la investidura de l’alcalde Pau Ricomà i primer xoc dialèctic entre govern municipal i oposició. Els partits van aprovar ahir el nomenament de les presidències de les empreses municipals en un plenari ple d’acusacions creuades entre els grups del govern i l’oposició. PSC, PP i Ciutadans van recriminar al nou executiu el repartiment «desproporcionat» dels membres dels consells d’administració de les empreses municipals i el van acusar de no donar veu a l’oposició. El govern defensa la distribució per raons de «governabilitat i representativitat» i, a la vegada, retreu a l’antic govern del PSC la representació que va atorgar al PP en l’anterior mandat.Les sis empreses amb 100% del capital públic tenen 15 membres als seus consells d’administració. Amb el nou repartiment, PP, Ciutadans i el PSC es queden només amb un membre a cada ens, mentre que ERC, En Comú Podem i Junts per Catalunya es reparteixen gran part del pastís. Tot i que el govern assignava dos membres a la CUP, els anticapitalistes ho han rebutjat i es limiten a un membre, per complir amb una proporció més ajustada en funció dels seus vots.Rubén Viñuales (Ciutadans) va ser el més dur a l’hora de carregar contra els dos partits del consistori (ERC i ECP). El portaveu va mostrar un cartell amb dues notícies de 2016 on Ricomà, aleshores a l’oposició, assegurava que la presència dels republicans a les companyies públiques era desproporcionada. Viñuales va anunciar que el seu partit ha denunciat la situació al Síndic de Greuges. Ciutadans ha perdut representació, però manté la presència en diverses empreses. L’alcalde va contestar a Viñuales acusant-lo de fer política de «xafardeig». «Vostè no m’ha de dir com he de fer política. Seguirem fiscalitzant i parlant del que vulguem», li va rebatre el de Ciutadans. El regidor va lloar la cupaire Laia Estrada per actuar de manera «molt digna i conseqüent», després que la portaveu anticapitalista anunciés que, mentre sigui a l’oposició, només tindrà un membre a cada un dels consells d’administració, malgrat que l’equip de govern els hi havia designat dos. «No hi ha motius objectius per justificar la seva sobre representació en relació a altres forces que han obtingut més vots», manifesta la formació assembleària. Les floretes cap a la dirigent anticapitalista per part de Viñuales no van acabar aquí. «Tant de debò fos vostè l’alcaldessa», va arribar a manifestar el regidor del partit taronja.La portaveu del PSC, Sandra Ramos, va retreure al govern municipal que la distribució «no reflecteix els vots dels ciutadans». «No entenem que l’oposició quedi relegada a un membre», denunciava des de la bancada de l’oposició. Ramos va puntualitzar que aquestes no eren paraules, sinó del mateix Ricomà dos anys enrere.Malgrat el rebuig al repartiment de les empreses, l’oposició es va abstenir en la votació facilitant el nomenament dels membres i els presidents. Ramos va recordar que els socialistes mai van deixar sense representació als republicans en les empreses mixtes. ERC ha deixat PP i Ciutadans (tercera força al consistori amb quatre regidors) fora de les empreses participades per capital privat i públic al 50% respectivament. L’alcalde Pau Ricomà va defensar la redistribució per raons de «governabilitat» de les empreses públiques i va retreure al grup socialista que en l’anterior legislatura haguessin «multiplicat per quatre» la representació del PP, el seu soci de govern.La discussió al plenari va ser un estira-i-arronsa que va demostrar que tots els partits mantenen una postura diferent en funció de si formen part del govern o de l’oposició. Excepte En Comú Podem, formació nova al consistori, i la CUP, la resta de formacions es van retreure mútuament el repartiment de membres als consells d’administració. «Sense oposició no hi ha democràcia, alcalde», va etzibar la portaveu del PP, Elisa Vedrina, que va preguntar directament a Ricomà per què els populars es queden sense representació a l’Institut Municipal de l’Esport.El regidor de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, però, va explicar que es tracta d’un error administratiu que resoldran perquè els populars tinguin representació. Els conservadors sí que es queden fora d’ESPIMSA, l’única empresa pública en la qual no participen.Ciutadans i PP donen per tancada l’oferta de mà estesa anunciada pel govern a l’inici de la legislatura. Viñuales va ironitzar amb les paraules de Fortuny agraint que l’Ajuntament tingui la intenció d’informar dels acords que es prendran en les empreses mixtes on els taronges no hi participen. El portaveu de Junts per Catalunya, Dídac Nadal, va mostrar la seva «sorpresa» per la «defensa de la puresa en la representativitat de PSC i Cs que mai han tingut». «En política, l’única cosa que no es pot fer és el ridícul», va afirmar.