Joan Planellas rep el pal·li de mans del Papa Francesc

L’acte religiós es va celebrar a la Basílica de Sant Pere del Vaticà

Actualitzada 03/07/2019 a les 20:36

El pal·li

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va rebre el pal·li –ornament distintiu arquebisbal– de mans del Papa Francesc, en una cerimònia celebrada el passat dissabte a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. L’acte es va dur a terme en el decurs d’una missa amb motiu de la festivitat dels apòstols Pere i Pau, en la qual Francesc va beneir el pal·li dels nous arquebisbes metropolitans anomenats durant el darrer any.Planellas va assistir acompanyat d’alguns membres de la cúria diocesana i de familiars i amics. També hi va ser present el director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Marcel·lí Joan.En l’homilia, el Papa Francesc va expressar que «el pal·li recorda l’ovella que el pastor està cridat a portar sobre les seves espatlles». Aquesta peça de roba «és signe que els pastors no viuen per a ells mateixos, sinó per a les ovelles; és signe que, per posseir la vida, cal perdre-la, donar-la», va dir Francesc en la seva intervenció en una basílica plena de fidels que van assistir a l’acte.La celebració va comptar amb una delegació del Patriarcat Ecumènic, als quals el pontífex va saludar amb gran afecte. «La vostra presència, estimats germans, ens recorda que tampoc podem estalviar esforços en el camí cap a la unitat plena entre els creients, en una comunió a tots els nivells», va dir. Francesc va afegir que «junts, reconciliats per Déu i perdonats mútuament, som cridats a ser testimonis de Jesús amb la nostra vida».La Santa Seu va fer públic el passat 4 de maig el nomenament de Planellas com a nou arquebisbe de Tarragona, en substitució de Jaume Pujol. El 8 de juny, a la Catedral, va ser ordenat com a nou responsable de l’Església a Tarragona en una celebració multitudinària.El pal·li és un element distintiu que es col·loca en les espatlles i esquena per destacar la qualitat d’un arquebisbe metropolità, com a cap de les diòcesis de les quals n’és responsable. És de caràcter personal, de manera que qui té un pal·li no pot cedir-lo a ningú més, i també té caràcter local, ja que només es pot utilitzar en la mateixa diòcesi o arxidiòcesi.El pal·li està fet amb la llana d’ovella que el dia de la festa de santa Agnès es beneeix després del pontifical en l’església de Santa Agnès extramurs de Roma. El pal·li és blanc, d’entre quatre i sis centímetres d’amplada, i té creus brodades en seda negra que recorden les diòcesis suburbicàries de Roma de les quals el papa és l’arquebisbe metropolità.