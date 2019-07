El fum desllueix l'inici de la 29a edició del Concurs de Focs artificials

El certamen continua aquest dijous amb l’actuació de la pirotècnica Alpujarreña Nuestra Sra del Martirio

03/07/2019 a les 23:53

El 29è Concurs de Focs Artificials de Tarragona va patir, novament, pel clima. El fum va deslluir l’actuació de la pirotècnia Esteban Martin, de Granada, que tanmateix va fer un gran desplegament artístic, amb molta varietat i color en les figures que anaven dibuixant al cel tarragoní. Malgrat que li va faltar una mica de continuïtat, va aportar qualitat en la primera jornada del certamen que, això sí, va atraure prou públic. La platja del Miracle i les immediacions del Balcó del Mediterrani es van omplir d’uns espectadors que van gaudir especialment al final de l’espectacle, quan la pirotècnia va esclatar a tres alçades diferents –les roques, el cel i l’aigua. A banda del fum, com ja és tradicional en aquest Concurs, es van incendiar uns matolls, que es van apagar sols en poca estona.Aquest dijous continua el concurs de focs artificials amb l’actuació de la pirotècnica Alpujarreña Nuestra Sra Del Martirio S.C.A de Granada que llançarà a l’aire 652 quilograms de material. L’empresa té una llarga trajectòria en el món del foc i els petards. L’origen de la companyia es remunta al 1890. L’actual és la quarta generació, que aporta els últims avenços de seguretat, producció i control de qualitat. L’empresa no només es dedica al llançament de focs artificials, sinó també a la fabricació i disseny d’aquests. Encarregada de realitzar la mascletada d’Alacant el 2015 i la 9na mascletada de les Falles de València el 2018. El 2017, va participar Concurs Internacional de Focs artificials de Pamplona obtenint la 3a posició. L’empresa disposa de noves i modernes instal·lacions amb una superfície de 50.000 metres quadrats i més de 50 edificis destinats a la fabricació i emmagatzematge de productes. Com cada dia de concurs, l’actuació de la pirotècnica Alpujareña tindrà lloc a les 22.30 hores.L’Ajuntament reforça el servei dels autobusos nocturns durant aquesta setmana amb motiu del concurs de focs artificials. La línia 3 afegeix una nova sortida, des del carrer Colom fins als barris de Ponent, a les 23.20 h. Les línies nocturnes 71 i 73, que enllacen el centre de la ciutat amb els barris nord, de Ponent i de Llevant, respectivament, també incorporen noves freqüències. Es prohibeix aparcar al carrer Mestre Benaiges, entre Via Augusta i Robert d’Aguiló, a la Rambla Vella, entre Via de l’Imperi i Via Augusta i a l’esplanada del Fortí de la Reina, espai considerat com a zona de seguretat.