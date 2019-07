Estudiants de la URV es classifiquen a la semifinal del Recircula Challenge

Els alumnes han creat sistemes per reutilitzar el plàstic i per impulsar l’ús de bioplàstics

Actualitzada 04/07/2019 a les 19:32

Els grup Breaking Plastics, integrat per estudiants de la Facultat de Química de la URV, i ValorWaste Team, amb estudiants de l’ETSEQ, s’han classificat per a la semifinal del Recircula Challenge. Es tracta d'una competició universitària on han de respondre un dels reptes de l'economia circular, en aquest cas reduir les bosses de plàstic i el paper film.Es dos equips de la URV s’han classificat per a la semifinal amb 6 equips més, la qual se celebrarà aquest divendres 5 de juliol.Breaking Plastics, per la seva banda, proposa és reconvertir el plàstic de les bosses i film, de composicions diverses, per fer material d’oficina. El grup està format per Irene Molina, Thiago Gilmartin, Agnés Callerisa, Rebeca Ferrer, Daniel Varela, Maria Pérez i Ana Rey, amb la supervisió dels professors Joan Carles Ronda i Joan Carvajal i el suport de la Facultat de Química.ValorWaste Team, en canvi, proposa crear una plataforma per posar fi a les principals limitacions dels bioplàstics, els plàstics derivats dels productes vegetals, que podrien ser una alternativa als derivats del petroli. L'equip està format per David Millan, Hammam Alkezmazy, Erick Umeki i James Godwin.En la competició hi ha en joc 3.000 euros i la possibilitat que la idea es pugui dur a la pràctica de forma pilot a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.