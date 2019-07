El clima no deixa gaudir els focs

La manca de vent enterboleix l’actuació de la pirotècnia Alpujarreña de Nuestra Señora del Martirio, de Granada

La manca de vent i l’acumulació de fum va tornar a fer-li una mala passada al Concurs de Focs Artificials de Tarragona. La segona jornada de la 29a edició del Concurs, protagonitzada per la pirotècnia granadina Alpujarreña de Nuestra Señora del Martirio, es va caracteritzar per repetir el que va passar la nit de dimecres.Es preveia que aquest dijous el clima ajudés més que en les primeres hores. No va ser així, tot i una actuació en la mateixa línia que la companyia del dia anterior: focs a tres nivells –cel, roques i mar– i fum, molt de fum. En aquesta ocasió es van atrevir amb unes figures de colors que es van quedar quietes surant a l’aigua, creant un moment màgic per als milers de persones que s’aplegaven a la platja del Miracle i a les immediacions del Balcó del Mediterrani.D’altra banda, demà serà el torn de la pirotècnia del Mediterráneo de Vilamarxant, en la que serà ja la tercera jornada del 29è Concurs de focs artificials i la penúltima. Empresa valenciana creada l’any 2015, el seu gerent, Antonio García Juan, va acumular experiència en diferents tallers pirotècnics fins a crear la seva pròpia empresa. Això li va permetre disparar espectacles en indrets d’alt compromís com Castelló (festes de la Magdalena), El Ejido o Sant Sebastià (Concurs Internacional).Serà la seva segona participació en el concurs tarragoní, on espera poder mostrar el potencial de les noves nissagues pirotècniques valencianes, amb el llençament de 456 quilograms de massa pirotècnica. L’Ajuntament de Tarragona reforça el servei dels autobusos nocturns durant aquesta setmana amb motiu del concurs de focs artificials.La línia 3 afegeix una nova sortida, des del carrer Colom fins als barris de Ponent, a les 23.20 h. Les línies nocturnes 71 i 73, que enllacen el centre de la ciutat amb els barris, també incorporen noves freqüències. Es prohibeix aparcar al carrer Mestre Benaiges, entre Via Augusta i Robert d’Aguiló, a la Rambla Vella, entre Via de l’Imperi i Via Augusta i a l’esplanada del Fortí de la Reina.