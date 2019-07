Dos detinguts per robar amb força en dos cotxes a la plaça dels Infants de Tarragona

Un ciutadà va veure els joves inentant forçar un maleter d’un vehicle a la plaça dels Infants i va alertar a la Guàrdia Urbana

Actualitzada 04/07/2019 a les 14:03

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut la matinada d’aquest dijous, 4 de juliol, dos homes com a autors d’un presumpte delicte de robatori amb força a l’interior de vehicle. Els joves van ser enxampats intentant foraçar el maleter d’un vehicle a la plaça dels Infants de la ciutat.Els fets han tingut lloc poc després de les 4 h d’aquesta matinada, quan una patrulla s’ha desplaçat a la plaça dels Infants alertada per un veí que havia vist dues persones que intentaven forçar el maleter d'un turisme estacionat.Quan la patrulla va arribar al lloc va observar dos joves que coincidien amb la descripció facilitada pel denunciant. Aquests, després de veure els agents, van intentar marxar corrents. Finalment van poder ser interceptats a la confluència de la plaça dels Infants amb el carrer Smith.Un dels dos joves portava una motxilla a l’interior de la qual hi havia una palanca del tipus pota de cabra i diversos objectes de dubtosa procedència. Els agents van comprovar que a la plaça hi havia dos vehicles danyats i amb l'interior regirat. Els titulars dels vehicles han estat localitzats i presentaran denúncia pels fets. Per tot plegat, els dos joves han estat arrestats.