Dimiteix l'AA.VV de SPiSP per queixes veïnals i la falta d'ajuda del consistori

Luis Trinidad abandona l’entitat cinc anys després d’assumir la presidència i suspèn totes les activitats que l’associació havia organitzat per l’estiu

Actualitzada 04/07/2019 a les 08:58

Sense activitats d’estiu

Cinc anys després d’assumir la presidència de l’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, Luis Trinidad ha dit prou. Cansat de les queixes d’una part dels veïns arran de les activitats que organitza l’entitat i el «poc suport» de l’Ajuntament, Trinidad ha dimitit, juntament amb la resta de membres de la Junta.«Necessitem descansar. Estem decebuts», explica aquest veí. «Fa mal que et critiquin per les xarxes socials després de la feina que fem que ens priva d’estar amb la família», insisteix. Trinidad lamenta que l’administració municipal no facilita l’organització d’esdeveniments i apunta a unes exigències de permisos molt estrictes per part de l’Ajuntament. «Organitzar qualsevol cosa és difícil i un maldecap. No ens sentim recolzats», assenyala Trinidad. La gota que ha fet vessar el got ha estat, segons explica, la dificultat que va tenir l’entitat en organitzar un concert de música electrònica celebrat el passat dissabte 29 de juny en el marc de la festa major que organitza l’associació, una de les dues entitats que hi ha al barri.Alguns veïns van carregar contra l’entitat per la brutícia en forma d’ampolles de vidre trencades i restes de menjar que un grup de joves van deixar al carrer després de la festa. «Em sap molt de greu si algú no es va comportar però no és culpa nostra el que passés fora del recinte», es justifica.A diferència dels dos anys anteriors, i per millorar l’accessibilitat d’assistents i perjudicar el menys possible al veïnat, l’entitat va traslladar aquest any el concert de Loca Fm a l’antic pàrquing de camions, ara en desús. L’associació es va gastar uns 6.000 euros entre personal per controlar els accessos, un projecte acústic de la zona, servei higiènic i una ambulància de bombers –que no va haver d’actuar– per prevenir qualsevol incident que es pogués produir. La festa es va desenvolupar amb normalitat exceptuant que, a l’inici, desenes de joves van envair una de les carreteres adjacents a la festa, motiu pel qual la Guàrdia Urbana es va veure obligada a tallar quatre carrers. L’entitat també va demanar a l’Ajuntament tallar els carrers, però el consistori va traslladar a la Guàrdia Urbana que no era necessari.Malgrat les crítiques veïnals, Trinidad ha rebut una allau de comentaris positius i d’agraïment per la feina feta a favor del barri. L’entitat compta amb un grup molt actiu a Facebook on els veïns expressen la seva opinió sobre múltiples temes. Des de l’entitat demanen més suport logístic i econòmic per part de l’Ajuntament a l’hora d’organitzar activitats i que el consistori posi part dels recursos necessaris. «Ens demanen molts tràmits i permisos, però ells no fan la seva feina», assegura. Un dia abans, l’entitat encara no tenia la confirmació per poder realitzar el concert, explica. Durant la crisi econòmica, l’Ajuntament va retallar un 60% les subvencions a les associacions de veïns, una situació que encara no ha revertit.L’associació celebrarà noves eleccions a l’octubre per escollir un nou president. Mentrestant, totes les activitats que l’entitat havia previst durant l’estiu queden cancel·lades. Les sessions de cinema a l’aire lliure no veuran la llum, tot i que l’entitat ja havia adquirit un projector. Tampoc s’organitzarà una festa familiar amb castells inflables i jocs d’aigua, una paellada popular i la tradicional festa del soci que l’entitat celebra cada estiu.Les nombroses reivindicacions del barri més poblat de Tarragona (16.207 habitants) també queden, de moment, aparcades. El barri està pendent de la construcció d’un gimnàs municipal, de la reforma de la plaça Catalunya i la remodelació de la plaça de la Sardana.L’entitat també volia demanar al consistori que organitzés cursos de reanimació cardiovascular i la instal·lació d’un aparell de reanimació a la seu del local. Un projecte, però, que també queda paralitzat a l’espera que s’incorpori un nou equip que gestioni l’associació.