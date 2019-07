Begoña Floria: «L'EMT ha d'afavorir la cohesió social i lluitar contra el canvi climàtic»

La regidora socialista insta al nou govern de Tarragona a mantenir el projecte de l'autobús gratuït i «evitar descartar-lo exclusivament per motius polítics»

Actualitzada 04/07/2019 a les 13:19

«L'Empresa municipal de Transports Públics (EMT) de Tarragona ha de seguir sent un instrument públic en favor de la cohesió social i de la lluita contra el canvi climàtic, com ho ha esdevingut en els darrers dotze anys, i és important mantenir el projecte de l'autobús gratuït pels empadronats i empadronades de la ciutat». Així ho ha manifestat avui la regidora socialista, Begoña Floria, que ha fet balanç de la seva etapa com a presidenta de l'EMT, càrrec que va deixar ahir un cop constituïts els nous òrgans de govern de les empreses municipals de la ciutat.Per Floria, «ha estat un honor presidir durant gairebé nou anys l'EMT de Tarragona, perquè m'ha permès conèixer de prop la professionalitat i vocació de servei de cadascú dels seus treballadors i treballadores des del primer fins al darrer». La regidora socialista ha recordat que sota la seva responsabilitat s'han afrontat reptes molt difícils. El més important, «l'adaptació de l'Empresa als nous reptes del segle XXI, en matèria de mobilitat i de lluita contra el canvi climàtic» que té com a principal exponent «la implantació gradual de la gratuïtat del servei d'autobús urbà per als habitants empadronats a Tarragona, un projecte sòlid i innovador, que confio que continuï», ha dit Floria.Sobre el «bus gratuït», ha demanat al nou president, Jordi Fortuny, que reconsideri el fet de descartar-lo directament, tal com va manifestar el nou alcalde Pau Ricomà acabat d'arribar al càrrec. «Si darrere d'aquest rebuig hi ha motius polítics, que es digui ben clar i confrontem models. Però si el que es valora són aspectes tècnics, demano als nous responsables municipals que l'estudiïn a fons abans de fer un pronunciament en ferm, perquè veuran que és un projecte amb garanties tècniques i financeres», ha manifestat.De les darreres actuacions, Floria també ha valorat molt positivament haver pogut engegar la renovació de la flota d'autobusos municipals «amb tres nous articulats ja en marxa i vuit més ja adjudicats i que estaran als carrers de la ciutat abans de final d'any, si es mantenen les mateixes previsions que jo tenia». L'expresidenta, també ha assenyalat la importància que va tenir l’impuls del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona (PMUST) que entre altres aspectes va contribuir a l'augment de la cobertura de la xarxa, amb línies noves i millora de les freqüències, que s'ha dut a terme en els darrers vuit anys.La implantació de criteris d'avaluació i seguiment de la prestació del servei, per poder seguir millorant a partir de dades objectives, així com de campanyes d'informació i conscienciació dels beneficis d'apostar pel transport públic urbà, han estat altres aspectes significats. Així mateix, s'ha referit als esforços que s'han fet, inclús durant els pitjors anys de la crisi, per garantir el caràcter social de l'empresa, amb especial atenció a infants i gent gran (bitllet gratuït escolar fa onze anys i també per a jubilats i pensionistes) i també a la millora de l'accessibilitat del servei.Finalment, la regidora socialista ha volgut remarcar que «hem garantit que l'EMT continuï sent 100% pública i que els treballadors i treballadores tinguin les millors condicions de treball possible, un compromís pel qual sempre he vetllat com a presidenta del consell d'administració d'aquesta gran companyia i sobre el qual els socialistes seguirem estant atents». Per concloure, Floria ha agraït als usuaris i usuàries que en la darrera enquesta de satisfacció hagin posat a l’EMT un notable alt. «És la millor recompensa», ha dit.