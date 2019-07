Més dones que homes al capdavant de les empreses municipals de Tarragona

Només Dídac Nadal, que presidirà Espimsa, no forma part de l’equip de govern d’ERC i EPC

Renúncia de la CUP

El ple de l’Ajuntament de Tarragona aprovarà avui, dimecres, la composició dels membres de les empreses municipals i els seus representants als organismes autònoms i empreses mixtes. Contràriament al que va succeir en el darrer mandat, la presència del PSC és gairebé testimonial, mentre que accedeixen amb força ERC i ECP, i també entra JxTarragona tot i no formar part del govern municipal per ostentar Dídac Nadal la presidència d’Espimsa.De les sis empreses municipals, tres tindran presidenta i altres tres presidents, en els organismes autònoms hi haurà tres presidentes per un president, mentre que els representants en els consells d’administració de l’Empresa Mixta d’Aigües i l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres, tots els membres acordats per l’Ajuntament són homes.Esquerra Republicana és la formació més representada a les empreses municipals. María José López presidirà l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic, Jordi Fortuny l’EMT, Patrícia Botez Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) i Paula Varas l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació. Pel que fa a En Comú Podem, Hermán Pinedo serà nomenat president del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes, mentre que el regidor de Junts per Tarragona Dídac Nadal dirigirà Espimsa.Dels quatre organismes autònoms, ERC controlarà tres i ECP un. La republicana María José López presidirà el Patronat Municipal d’Esports, Laura Castel el Patronat Municipal de Turisme i Manuel Castaño l’Institut Municipal d’Educació. Carla Aguilar, d’ECP, presidirà l’Institut Municipal de Serveis Socials. Dues vicepresidències seran per ERC i dues més per ECP.Pel que fa als consells d’administració de les dues empreses mixtes, Ematsa i Serfumt, els deu representants municipals són homes i un d’ells és el regidor socialista Pau Pérez.La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va anunciar ahir que, «tot i poder disposar de dos representats al consell d’administració de les empreses municipals», ha decidit «renunciar-hi i mantenir-ne una única, tal com tenia en el mandat anterior, en consonància amb la representació electoral obtinguda».La CUP va manifestar que «malgrat que se’ns ha atorgat representació a les empreses municipals AMT, EMDE, EMMCT, SMHAUSA i EMT per dues membres al consell d’administració, mentre la formació formi part de l’oposició només designarà una persona entenent que no hi ha motius objectius per justificar la seva sobre representació en relació a altres forces que han obtingut major nombre de vots».Per altra banda, va afirmar que «el nostre compromís no és segons cadires, sinó vers un projecte polític veritablement transformador» i «volen fer palesa» la determinació de «mà estesa davant el canvi i puny tancat enfront de les renúncies».La formació anticapitalista va recordar que «les membres del consell d’administració que assisteixen en representació de la CUP a les empreses municipals no es queden les dietes de prop de 50 euros per persona per cada reunió mensual, sinó que aquestes van a parar a l’excedent econòmic de la formació, una part del qual es retorna amb el projecte Diners al carrer». En el mandat anterior, «la major part d’aquest excedent es va destinar a sufragar les despeses destinades a destapar la corrupció a la nostra ciutat», va remarcar.La CUP va recordar que «uns dels compromisos del nou alcalde en la primera reunió amb ell com a grup municipal va ser possibilitar la presència de representants dels treballadors i treballadores en els consells d’administració de les empreses municipals». Aquesta formació «confia que es materialitzi».