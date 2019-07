Els castellers s'obren als turistes i els conviden a viure els seus assaigs

Arrenca la 7a edició de ‘Tarragona, Ciutat de Castells’ amb 10 exhibicions gratuïtes i tiquets a 4 euros per experimentar un assaig des de dins

Actualitzada 03/07/2019 a les 10:06

Per Mireia González, la recompensa es dibuixa a la cara del turista quan, des de la pinya, sent i experimenta les sensacions i emocions que registren els castellers en cada diada. «Volem que marxin amb una mica de la nostra essència, els nostres valors», explicava ahir la presidenta dels Xiquets de Tarragona.Des de l’Espai Turisme, González i els tres representants de la resta de colles de la ciutat, van presentar, juntament amb la regidora de Turisme, Laura Castel, la 7a edició de Tarragona, Ciutat de Castells. Ajuntament i entitats es coordinen des de fa set anys per oferir una proposta turística al visitant que els permet conèixer de prop els castells, una tradició Patrimoni de la Humanitat per la Unesco des de 2010. Ahir va arrencar aquesta activitat que s’allargarà tot l’estiu fins al 4 de setembre. Des del Pla de la Seu, els Xiquets del Serrallo van oferir una exhibició castellera gratuïta i oberta a tothom. Les actuacions es repetiran cada dimecres d’estiu a les 20 hores amb les quatre colles castelleres tarragonines i els Nois de la Torre i els Xiquets de Vila-seca com a colles convidades.«És un exemple de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats per crear un producte que és genuïnament marca Tarragona com és fer castells», apuntava ahir Castel, que des d’avui serà presidenta del Patronat de Turisme. Nil Martínez, cap de colla dels Xiquets del Serrallo, va assenyalar la importància de difondre la cultura castellera també entre la «gent del territori». Un any més, els Xiquets de Tarragona ofereixen l’oportunitat de viure un assaig des de dins. El Patronat Municipal de Turisme comercialitza els tiquets a quatre euros i de manera gratuïta pels nens amb menys de 5 anys.Els assaigs es faran al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona els dimarts a les 20 hores i els divendres a les 21.30 hores. El programa es completa amb les tradicionals diades castelleres de la temporada des de Sant Joan a la diada de l’Espiridió, Sant Magí i Santa Tecla. El Patronat ha imprès un llibret informatiu en català, castellà, anglès i francès que recull totes les activitats.Les diferents colles van explicar que cada any tenen grups de turistes que els visiten als seus locals. Raül de la Fuente, cap de pinya de la colla de Sant Pere i Sant Pau va explicar que reben grups majoritàriament de francesos. González va explicar que també venen molts grups d’espanyols. «La gent ho coneix més per proximitat», explicava. Malgrat tot, entre els visitants el món casteller és poc conegut. «El desconeixement és total. Ho veuen com una cosa efímer. Quan palpen l’assaig es donen compte dels valors castellers», va afirmar Dani Milà, president de la Jove de Tarragona. González encara recorda com una noia japonesa es va posar a plorar en veure la formació d’un castell per primera vegada en la seva vida.La iniciativa Tarragona, Ciutat de Castells va començar el 2013 com una activitat cultural d’interès turístic, amb la voluntat d’aconseguir notorietat i posicionament turístic a la ciutat i alhora, capitalitzar els principals recursos culturals i tradicionals com són els castells, representats per les quatre colles castelleres de la ciutat.