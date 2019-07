El 'jugger', una forma alternativa de fer esport i salut

Tarragona Jove ofereix dues sessions a tothom que vulgui probar-ho

Una nova proposta s’afegeix al calendari del Tarragona Jove. Demà dijous, el camp de futbol de Torreforta acollirà l’activitat ‘Jugger 3,2,1’ de 19 a 21 hores amb entrada lliure per a tothom que hi estigui interessat.El jugger és un joc entre dos equips, format per nois i noies, de cinc jugadors. Original d’Alemanya, els seus inicis es remonten a la dècada dels 90. És un esport molt semblant al rugbi amb elements d’esgrima i amb un mínim contacte entre els jugadors. L’objectiu durant un partit és fer-se amb la pilota al centre del camp i portar-la fins la base contrària per marcar gol. És una activitat inspirada en la pel·lícula Sangre de Héroes (1989).Tarragona compta amb un equip de jugger format per membres de l’Associació de Jugadors/es de Rol i Estratègia de la ciutat.L’activitat, emmarcada en la programació de l’Estiu Tarragona Jove de la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, està coorganitzada amb el Patronat Municipal d’Esports, el Club de Fútbol Deportivo Cultural de Torreforta i el Club de Futbol Sant Pere i Sant Pau.El pròxim 11 de juliol, de 19 a 21 hores, hi haurà una segona sessió, també gratuïta, al camp de futbol de Sant Pere i Sant Pau.