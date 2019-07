El centre TecnATox de la URV mesurarà la contaminació dels retardants de flama

Es tracta del projecte FLAMERisk del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

El Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica (TecnATox) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) mesurarà la contaminació dels retardants de flama a les llars, oficines i escoles. Es tracta del projecte FLAMERisk del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, on els investigadors avaluaran els riscos per a la salut humana al llarg dels propers tres anys.Els retardants de flama són un grup de compostos que s’afegeixen als productes de consum, principalment als plàstics, per complir amb els estàndards d’inflamabilitat dels productes domèstics i industrials. Alguns d'ells desperten una gran preocupació a causa de les seves propietats persistència, capacitat de bioacumulació i toxicitat, que poden ser perjudicials per al medi ambient i la salut humana.Els articles més habituals que contenen retardants de flama son els plàstics dels equips electrònics com ordinadors, monitors i televisors o els materials amb els quals es fabriquen els automòbils.El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha concedit un projecte al grup TecnATox perquè estudiï quins són els nivells i la distribució dels retardants de flama en espais interiors espanyols, incloses cases privades, oficines i escoles. L’estudi avaluarà quines son les fonts primàries dels retardants de flama (articles polimèrics, mobles, dispositius electrònics, etc.) així com el nivell d’exposició humana en adults i nens, que en són més vulnerables a la contaminació. El projecte també estudiarà com aquests compostos poden afectar el sistema nerviós i els seus mecanismes de neurotoxicitat.Per dur-lo a terme se seleccionaran llars, oficines i escoles del Camp de Tarragona. Per a l’estudi de l’impacte neurològic el grup de la URV col·labora amb un estudi que està duent a terme la investigadora. Marina Lacasaña, de l’Institut d’Investigació Biosanitària de Granada.