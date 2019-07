Detingut després de robar la bossa a dues dones quan posaven benzina a Tarragona

L'home de 41 anys compta amb 14 antecedents policials

Un home de 49 anys, de nacionalitat senegalesa i veí de Tarragona, va ser detingut el passat dijous com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i un altre de furt a al ciutat.La investigació policial que ha propiciat la detenció es va iniciar arran d'un robatori amb violència comès el passat 14 de juny en una benzinera de Tarragona.La víctima estava pagant el proveïment de combustible quan un home se li va acostar i li va demanar diners. Davant la negativa de la dona, el lladre la va seguir fins al seu vehicle i, en el moment de pujar al cotxe, li va intentar estirar la bossa de mà. Com que inicialment no ho va aconseguir, el lladre va forcejar amb la víctima, la va fer caure al terra i li va prendre la bossa.Els mossos van iniciar una investigació i gràcies a diverses gestions van poder identificar el presumpte autor. Es tractava d’un home amb 14 antecedents policials, la majoria per delictes contra el patrimoni.Els investigadors van localitzar-lo i detenir-lo dijous passat a Tarragona. A més, mentre s’estava instruint el cas, els agents van poder relacionar-lo amb un altre fet similar en la mateixa benzinera.Segons la investigació, quatre dies després del primer fet, el detingut va apropar-se a una altra clienta de la benzinera. El detingut, després de demanar diners a la víctima, va seguir-la fins al seu vehicle i va aprofitar que pujava al cotxe per obrir la porta del copilot i agafar la bossa de mà. Tot seguit va fugir corrents.El detingut va passar a disposició judicial dissabte i va quedar en llibertat amb càrrecs.