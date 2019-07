Mediterrània vol recuperar un antic projecte a Tarragona per irrigar el riu a l'estiu

L’aigua de la depuradora hauria de ser bombada a una distància de tres o quatre quilòmetres

La Fundació Mediterrània proposa recuperar un antic projecte per irrigar els últims quilòmetres del Francolí els mesos d’estiu, quan el riu està sec, bombant aigua provinent de la depuradora de Tarragona, localitzada en la desembocadura. L’objectiu seria mantenir un cabal ecològic mínim per conservar la zona humida i evitar la mortaldat de peixos, crancs i altres espècies que desapareixen per la manca d’aigua, un fenomen que es produeix tots els anys entre els mesos de juny i setembre.La possibilitat d’irrigar el tram final del Francolí va ser valorada fa uns anys, en temps de l’alcalde de Tarragona Joan Miquel Nadal, quan Agustí Mallol era regidor de Medi Ambient. El projecte fins i tot va ser presentat davant la Generalitat, però no va prosperar. Aquesta iniciativa ecològica contemplava la possibilitat de bombar aigua de la depuradora uns tres quilòmetres riu amunt, aprofitant l’existència d’una canonada en desús. La finalitat era aconseguir uns beneficis ecològics i, també, estètics, ja que el Francolí portaria aigua, tot i que en poca quantitat, els mesos d’estiu.El president de Mediterrània, Ángel Juárez, ha informat a aquesta redacció que aquest mes de juliol «em reuniré amb el nou regidor de Territori, Xavi Puig, i li plantejaré la possibilitat de recuperar aquest projecte i transmetre-li que el posi a disposició de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) si ho considera oportú». Juárez proposa «crear una comissió amb presència de l’Ajuntament, l’ACA i el Port per parlar d’aquest repte que, fins i tot, podria comptar amb la participació d’empreses privades».El president de Mediterrània va recordar que «en humerals de la importància de Daimiel s’injecta aigua per recuperar-lo i potenciar-lo, i es podria fer el mateix al Francolí amb l’aigua de la depuradora, que és apta per aquesta finalitat». Juárez va indicar que «es tractaria de mantenir un cabal ecològic per mantenir la zona humida i permetre la vida dels animals que ara moren quan el riu s’asseca».Per altra banda, el representant de Mediterrània va indicar que «existeix una zona protegida en la desembocadura del Francolí i fa uns anys vam proposar al Port gestionar aquest espai on es fan albiraments d’aus». Juárez va dir que «tornarem a fer aquesta proposta al nou president del Port, perquè pensem que seria important afavorir aquest ecosistema i, riu amunt, es podria fer una mena d’humeral artificial que es nodriria amb l’aigua de la depuradora que, actualment, va a parar directament al mar». Segons Juárez, «el projecte és factible si hi ha voluntat de dur-lo a terme per part de totes les administracions i empreses que podrien estar implicades».