La Guàrdia Urbana talla tres carrers a SPiSP durant les festes del barri

La invasió de la calçada de joves en una sessió d’un dj al pàrquing de camions provoca algun ensurt

Actualitzada 30/06/2019 a les 20:52

Sant Pere i Sant Pau va acollir el dissabte a la nit un dels principals reclams de les festes del barri. El Macro Festival Electro Latino Loca FM al pàrquing de camions va convocar uns 600 joves. Abans de la festa, alguns nois i noies van començar a envair l’antiga carretera del Pont de l’Armentera que discorre en paral·lel al solar on es produïa el concert. L’episodi va provocar algun ensurt entre els conductors que intentaven esquivar els adolescents a cop de clàxon i frenades. Després d’alguns avisos a la Guàrdia Urbana per part de veïns alertats, la policia va tallar en tres punts el trànsit tota la nit als voltants del pàrquing de camions, concretament al carrer Blanca d’Anjou, Miquel Serveti i a una rotonda propera.El Santi, veí del barri, comenta que una amiga va trucar els agents a dos quarts d’onze. «Van trigar entre 30 i 45 minuts a arribar», comenta. «L’organització ho hauria de tenir en compte de cara el futur», afegia. Des de l’Associació Veïns Sant Pere i Sant Pau, que va organitzar el concert, defensen que van demanar els talls de carrer a l’Ajuntament, però que el consistori va traslladar a la policia municipal que no era necessari restringir el trànsit. «No obstant això, les tanques estaven preparades i la Guàrdia Urbana va venir a primera hora per comprovar la situació. En veure que hi havia joves que travessaven la carretera constantment van tallar el trànsit immediatament», explica el president de l’entitat veïnal, Lluís Trinidad. El representant de l’associació va voler «agrair» la feina dels Mossos d’Esquadra, Ajuntament i Guàrdia Urbana per la seva tasca durant la tercera edició d’aquesta festa que, segons Trinidad, «va ser tot un èxit».La festa es va desenvolupar amb normalitat, però en acabar, cap a les cinc de la matinada, es va produir alguna baralla entre els joves, segons denuncien els veïns a les xarxes. El consistori nega cap baralla, però sí la presència de joves que cridaven i embrutaven a una plaça propera al carrer Violant d’Hongria que els agents van delimitar amb cintes, després de fer fora els joves. Alguns veïns es felicitaven per l’esdeveniment i altres es queixaven de la brutícia que alguns dels joves van deixar al lloc de la festa. Van denunciar ampolles de vidres trencades, menjar, gots de plàstic i restes d’orina al mateix carrer Violant d’Hongria.