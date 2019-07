Els futurs districtes de Tarragona comptaran amb agents de la Guàrdia Urbana fixes

Manuel Castaño afirma que «el govern de la ciutat i les entitats del barris parlaran de tot, també de seguretat»

Actualitzada 30/06/2019 a les 19:26

El govern municipal de Tarragona ja treballa en la millora de la policia de proximitat, que en un futur es circumscriurà als futurs districtes i els agents seran fixes. El regidor de Seguretat i Protecció Civil, Manuel Castaño, ha reconegut a aquesta redacció que la sensació d’inseguretat «és una queixa generalitzada que es fa en tots els barris de Tarragona», que reclamen la presència de més Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. Castaño va dir que «és una qüestió que s’ha d’abordar».El nou responsable de Seguretat va comentar que la presència de més efectius dels cossos de seguretat «s’ha de treballar des dels futurs consells de districte», que seran «un element de cohesió, ja que es comptarà amb la participació de la gent dels barris». Castaño va remarcar que «en el nostre programa electoral i en els dels partits que han recolzat la investidura de Pau Ricomà està la policia de barri». Castaño va dir que, «de fet, ja existeix una unitat, però no està vinculada a barris concrets».El regidor de Seguretat va afirmar que «hem començat a elaborar una proposta de policia de proximitat, o millor dit d’agents de proximitat, que estiguin coordinats en l’àmbit dels consells de districte». «El govern de la ciutat i les entitats dels barris parlaran de tot, també de seguretat», va afegir. La proposta de l’equip de govern passa per crear «unitats fixes, no itinerants, que s’interrelacionin amb la gent dels barris», va destacar el regidor.Castaño no va dir si, en el futur, i en els barris més poblats, l’Ajuntament habilitarà petites oficines de la Guàrdia Urbana. En aquest context, va comentar que «encara no hem parlat d’infraestructures i hem d’estudiar com ho resolem». Castaño va indicar que «hi ha manca d’efectius de la Guàrdia Urbana, no perquè els agents no acudeixin davant un requeriment dels veïns, sinó per la planificació que fins ara s’ha fet a l’Ajuntament i perquè els polítics no hem posat els recursos necessaris perquè això no passi».«Tot i que hem de valorar molts aspectes, sí estem convençuts que els agents de seguretat dels districtes han de ser fixos i han de mantenir un contacte directe amb els veïns», va dir Castaño. El responsable de Seguretat va subratllar que «encara no es disposa de calendari».El passat mes de febrer, el llavors portaveu del grup municipal d’ERC i ara alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va expressar el seu desig que Tarragona disposi de comissaries de districte a Llevant, Sant Pere i Sant Pau i Torreforta per millorar la seguretat a la ciutat i que s’incrementi la policia de proximitat. L’actual equip de govern ha augmentat a cinc els districtes en els quals es dividirà el terme municipal de Tarragona.Ricomà va dir quatre mesos enrere que «les comissaries de districte implicarien més presència policial en zones on cal reforçar la vigilància i permetria la formulació de denúncies per part dels veïns al mateix barri on viuen». «La presència de policia de proximitat augmenta la percepció de seguretat dels veïns i pot dissuadir d’algunes conductes delictives», va explicar Ricomà en aquella ocasió.