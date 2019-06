Els detenen per robar dues furgonetes a Tarragona per mètode del butró

Els Mossos van detenir cinc persones per robar a dues empreses de Tarragona

Actualitzada 30/06/2019 a les 13:20

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 26 de juny dos homes, de 25 i 26 anys, de nacionalitat romanesa i amb domicili desconegut, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a empresa i dos furts d’ús de vehicle. També es van detenir dos homes i una dona de 31, 37 i 58 anys respectivament, de nacionalitat espanyola i veïns de Sabadell, com a presumptes autors d’un delicte de receptació.Els fets van succeir durant la matinada del 26 de juny quan es van produir dos robatoris amb força pel mètode del butró en dues empreses del polígon Riuclar de Tarragona. Concretament, els lladres van fer un forat al sostre per tal d’ accedir a l’interior.D’una de les naus van sostreure dues furgonetes, quinze aparells nous d’aire condicionat, trepants, radials, cablejat de coure, vint rotlles de tub frigorífic, un telèfon mòbil d’alta gamma, un equip de soldadura i ampolles de gas refrigerant, entre altre material, així com diners en efectiu.A la segona empresa van sostreure el cablejat de quatre bobines valorat en més de 2.500 euros.Gràcies a un geolocalitzador instal·lat en un dels vehicles, els mossos van aconseguir localitzar les dues furgonetes estacionades en un descampat de Rubí. Tot seguit, es va muntar un dispositiu per detenir els lladres.Durant l’operatiu els agents van comprovar que dues persones agafaven els dos vehicles i marxaven en direccions oposades. Davant aquesta acció, els agents van aturar una de les furgonetes quan fugia en direcció Rubí, i l’altre vehicle el van interceptar quan es dirigia a una deixalleria de Sabadell per vendre el material sostret. Els agents van detenir els dos conductors com a presumptes autors dels dos robatoris a les empreses de Tarragona.A més, el propietari i dos treballadors de la deixalleria també van ser arrestats per un delicte de receptació ja que van adquirir part del botí que havien sostret a les empreses.La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.