Tarragona celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI

S’ha llegit un manifest a la plaça de la Font, on hi havia instal·lada una carpa amb material sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere

Actualitzada 28/06/2019 a les 15:33

Tarragona ha celebrat aquest divendres, 28 de juny, el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. L’epicentre de la commemoració d’aquesta jornada ha estat la plaça de la Font, on s’ha llegit un manifest i s’ha instal·lat una carpa amb material sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere amb informació sobre els recursos existents a la ciutat. La lectura del Manifest del Dia Internacional de l’Orgull ha tingut lloc a les 12.30h a càrrec de la companyia de Teatre LGTBI+ Theatron del Camp de Tarragona.La consellera de Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar, ha manifestat que «totes i tots tenim el dret a ser com som» i que «dies com el d’avui encara són necessaris per donar visibilitat a les moltes barreres que encara es troben aquests col·lectius». També ha destacat la feina del Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres, on es facilita informació i assessorament a totes les persones interessades. Finalment ha expressat el compromís del govern municipal amb la igualtat de gènere, el feminisme i la lluita LGTBI.