Nadal serà el president d'ESPIMSA, Puig de l'AMT i Fortuny de l'EMT

El plenari municipal de Tarragona votarà els noms

Actualitzada 28/06/2019 a les 01:01

El portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, serà el nou president d’ESPIMSA, l’empresa pública que gestiona mercats de la ciutat. Fonts municipals confirmen que Nadal, que va facilitar la investidura a l’alcalde Pau Ricomà, ha acceptat l’oferta del govern per dirigir l’ens municipal. El regidor d’Urbanisme i portaveu del govern, Xavi Puig, assumirà la presidència d’Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), una de les 7 empreses municipals al 100%, juntament amb ESPIMSA.Tot i que Nadal no confirma que assumirà el nou càrrec sí que admet que està obert a presidir Espimsa, que fins fa poques setmanes estava en mans de l’exregidora socialista Elvira Ferrando. La proposta del govern en relació a les presidències de les empreses municipals es votaran al ple la setmana que ve.Els comuns es queden, finalment, el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA) i l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS). La primera tinenta d’Alcalde i regidora de Serveis Socials, Carla Aguilar, agafa el relleu de la desapareguda Ana Santos al davant de l’IMSS i el regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo, substitueix Josep Maria Milà a SMHAUSA.Per altra banda, el regidor de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, serà el president de l’EMT, l’empresa que gestiona el transport públic. Encara no ha transcendit qui dirigirà l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) ni l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona. Fortuny serà el successor de Begoña Floria al càrrec de l’EMT. En el seu pla de treball, el regidor republicà haurà de fer front a la paralització del projecte de bus gratuït impulsat per Josep Fèlix Ballesteros. Ricomà assegurava el passat 17 de juny que no donarà continuïtat el projecte.El cas d’ESPIMSA és significatiu pel fet que serà un membre de l’oposició, Nadal, qui dirigeixi una empresa del govern. La seva predecessora en el càrrec, Ferrando, també era regidora de Comerç. El neoconvergent tindrà l’encàrrec d’aplicar el projecte Illa Corsini, que persegueix dinamitzar el comerç al centre i combatre els nombrosos locals buits de l’Eixample. Es tracta d’un projecte que té un gran consens entre la majoria dels partits polítics.La regidora de Turisme, Contractació i Desenvolupament Econòmic, Laura Castel, podria ser la candidata més idònia per presidir el Patronat Municipal de Turisme. En la passada legislatura, la popular Imma Rodríguez, que dirigia l’àrea de Turisme, també va assumir la direcció del patronat. Per altra banda, Mary López (Esports) dirigirà, previsiblement, el Patronat Municipal d’Esports.