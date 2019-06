ERC, ECP i la CUP continuaran negociant a partir del 15 de juliol el govern tarragoní

En la primera reunió dels tres partits per explorar un tripartit, republicans i comuns traslladen als cupaires que obren la porta a fer canvis de regidories

Actualitzada 28/06/2019 a les 00:59

Felip VI, fora del ple

Les regidores de la CUP sortien ahir de l’Ajuntament moderadament satisfetes, després de la primera reunió amb els dos socis del govern municipal (ERC i En Comú Podem) per explorar les possibilitats que els anticapitalistes acabin entrant també al govern. El primer pas, asseure’s a parlar, ja s’ha produït. Les negociacions efectives per intentar formar un tripartit d’esquerres haurà d’esperar dues setmanes més.La CUP va traslladar ahir als seus interlocutors els punts de programa que volen defensar en la negociació. Les tres formacions es van emplaçar a una segona reunió el 15 de juliol. Fins a la data pactada, republicans i comuns analitzaran les propostes dels anticapitalistes. En 17 dies, les tres organitzacions contrastaran conjuntament els punts programàtics per començar a negociar. «El fet que puguem parlar és un gran avenç perquè no havia estat possible. Hem de veure si és factible treballar no sobre un document concret que és el que ha de determinar si és possible signar un acord polític per fer un govern tripartit o no», valorava ahir la portaveu de la CUP, Laia Estrada, en sortir de la trobada.Els partits del govern van traslladar als cupaires que deixen oberta la possibilitat de modificar el cartipàs, és a dir les regidories pactades entre ERC i ECP. «Això era important per saber si hi ha marge de negociació», explicava, optimista, Estrada. «D’entrada, ens han dit que, això, no està blindat, i ens han dit que, d’entrada, això no està blindat. Hi ha flexibilitat, això no està tancat», afegia. En els pròxims dies, les cupaires enviaran a les dues formacions la seva proposta de cartipàs on Estrada i la seva companya de partit, Eva Miguel, especificaran les regidories que volen. Per part d’ERC a la reunió van assistir l’alcalde Pau Ricomà i Xavi Puig i , d’ECP, Carla Aguilar i Hermán Pinedo.Tot i que les portes per formar un tripartit semblen estar obertes de bat a bat, la reunió d’ahir no va acabar com hagués volgut la CUP. Les edils anticapitalistes demanen més agilitat en les negociacions. «Ens hauria agradat fer una nova reunió de treball la setmana que ve», reconeixia Estrada, que ajorna la data límit per arribar a un acord al 31 de juliol. Davant la «demanda de flexibilitat» per part dels partits del govern, Estrada assegurava ahir «estar disposada a acceptar aquest marge per respectar els temps deliberatius de les dues formacions».Una de les propostes que ERC i ECP hauran de valorar per part de la CUP– que vol executar com una acció de govern– és la retirada del quadre de Felip VI del plenari i substituir-lo per un escut del consistori. També reclamen el «compromís» per «evitar» penjar la bandera espanyola al balcó i que el ple voti si es penja la pancarta reclamant la llibertat dels presos polítics. A més, proposen augmentar un 6% el pressupost d’educació, limitar els salaris públics a 27.720 euros (2,2 vegades el salari mínim interprofessional) i modificar tot el POUM per «cohesionar» la ciutat, suprimint el PP-10 i el PP-24.