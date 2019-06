Els caganers dels Nanos Pescadors amplien la col·lecció del Seguici

Una empresa de Torroella de Montgrí ha estat l’encarregada de reproduir la Toneta del Pagès i en Jaume de Castellano

Actualitzada 27/06/2019 a les 19:37

Amb fang de la Bisbal

L’empresa caganer.com, de Torroella de Montgrí, ha estat l’encarregada d’elaborar els caganers dels Nanos Pescadors, la Toneta del Pagès i en Jaume de Castellano, que es presentaran a les 19 hores d’avui, divendres, a la pèrgola del Serrallo. Es tracta dels dos nous elements d’una col·lecció dedicada als nanos del Seguici Popular de Tarragona i que es va iniciar el 2017 amb l’edició del Nano Capità, l’únic que no està emparellat.Cinc persones a títol particular, però vinculades a les agrupacions de portadors dels Nanos Vells i dels Nanos Nous, són els responsables d’aquesta iniciativa que té com a objectiu poder posar als pessebres de Nadal figures del Seguici Popular transformades en caganers. Jordi Espigó va comentar a aquesta redacció que «la intenció és fer dos caganers cada any, el pròxim correspondria a una parella de Nanos Vells, i anant intercalant-los amb els Nanos Nous fins a completar la col·lecció».Espigó va informar que en la presentació dels Nanos Pescadors a la pèrgola que hi ha al costat de l’edifici de la Confraria, «ja tindrem a la venda uns quants exemplars, a un preu de 40 euros la parella». Espigó va indicar que «les persones interessades poder fer una comanda mitjançant el Facebook, cercant caganersdelseguicipopulardetarragona. El representant dels promotors d’aquesta iniciativa va dir que «les peces són artesanals i s’aniran fent segons la demanda existent, perquè l’elaboració té un cost econòmic». L’objectiu no és altre que recuperar la inversió. «En la presentació tindrem uns vint-i-cinc caganers, que es podran comprar», va dir.En la presentació intervindrà la secretària de la Confraria de Pescadors, Rosa Sans, qui farà una mena d’entrevista als Nanos Pescadors, dirigida, de manera especial, «als nens que assistiran a l’acte». La presentació dels nous caganers del Seguici Popular es fa en el context de la celebració de les festes de Sant Pere al Serrallo.Marc Alost, dissenyador d’escultures de l’empresa caganer.com, va explicar a aquesta redacció que el procés per fer les figures consisteix, en una primera fase, «en fer un motlle de guix, realitzant una reproducció molt fidedigna i amb essència a partir de fotografies que ens han enviat». El segon pas és fer «un motlle d’apretón». Les figures dels caganers es construeixen utilitzant «fang de la Bisbal d’Empordà, perquè treballem amb material de quilòmetre zero», va remarcar Alost.El representant de l’empresa de la localitat gironina va dir que les persones que van encarregar el Nano Capità «van quedar satisfetes amb el resultat final i, fa unes setmanes, ens van demanar que els fem els Nanos Pescadors». El nombre d’unitats estarà en funció de «com respon la gent de Tarragona», però un càlcul aproximat és que es podrien fer prop d’un centenar de figures pel que fa a la comanda que pugui haver-hi aquest any de cara al pròxim Nadal.L’objectiu dels promotors dels caganers del Seguici és completar la col·lecció. Després de la creació dels del Nano Capità i els Nanos Pescadors, per part dels Nanos Vells faltaran les parelles dels Arlequins, els Negritos, els Andalusos, els Pagesos, els Metges i els Marquesos. Per part dels Nanos Nous, les parelles del Nàstic i dels Xiquets de Tarragona.