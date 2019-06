El PP de Tarragona denuncia al seva exclusió i la de Cs de les empreses municipals

El grup popular tarragoní demanarà empara al Defensor del Pueblo

Actualitzada 28/06/2019 a les 17:39

El PP de Tarragona ha anunciat que demanarà empara al Defensor del Pueblo per «l'ostracisme al qual estan sotmesos els partits constitucionalistes», ja que ells i Cs han estat exclosos dels consells d'administració de les empreses públiques municipals.Els representants del PP a l'Ajuntament de Tarragona José Luís Martín i Elisa Vedrina han denunciat que el nou alcalde, Pau Ricomà (ERC), impedeix la seva labor d'oposició en vetar l'accés de PP i Ciutadans als consells d'administració d'empreses públiques municipals.Martín i Vedrina han lamentat que Ricomà hagi començat «a governar de forma tan sectària» i apunten que, tenint en compte que el nou alcalde ha fet de la participació ciutadana la seva bandera, ara deixa fora PP i Ciutadans dels citats consells d'administració.«Sense oposició no hi ha democràcia i, per suposat, no hi ha participació ciutadana. El discurs d'investidura de l'alcalde va ser una impostura i utilitzarà Tarragona com una eina més en el procés», ha afirmat José Luís Martín.PP i Ciutadans no formaran part d'empreses municipals públiques com ESPIMSA (gestiona els mercats) o EMATSA (mixta, gestiona l'aigua) i EMSERFUMT (mixta, tanatori municipal).«Amb tot això, Ricomà vol tenir una veu única en tots els organismes», ha assegurat José Luís Martín, portaveu del PP.De la seva banda, Elisa Vedrina, vicepresidenta de l'Institut Municipal d'Educació (IMET) en l'anterior legislatura -quan el PP governava en coalició amb el PSC- ha afirmat que el posicionament de l'alcalde Ricomà «és un preocupant intent d'excloure de l'IMET els partits no independentistes».«L'actual equip de govern - ha afegit - vol expulsar els votants del PP, així com els de Ciutadans, dels òrgans de debat i de decisió per raons ideològiques i de defensa de determinades opcions polítiques, cosa sens dubte discriminatòria, antidemocràtica i antisistema».Els regidors populars també han manifestat el seu desconcert per la falta d'un espai adequat per poder treballar. «L'espai habilitat per a la nostra feina com a regidors és sensiblement inferior al d'altres grups municipals amb el mateix nombre de càrrecs electes», ha assegurat Vedrina.