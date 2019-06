Vox denuncia que als consistoris de Tarragona i Altafulla no oneja la bandera d'Espanya

La presidenta Isabel Lázaro ha registrat dues denúncies a la Subdelegació de Govern

Actualitzada 27/06/2019 a les 18:14

La presidenta de Vox Tarragona, Isabel Lázaro, ha registrat aquest dijous dues denúncies a laSubdelegació de Govern perquè no es compleix la Llei de Banderes als Ajuntaments de Tarragona i Altafulla. Segons el partit de la ultradreta, a la façana dels dos consistoris no oneja la bandera d'Espanya, «incomplint-se l'article 3.1 de la Llei 39/1981, del 28 d'octubre».Des del partit consideren que no es pot permetre la «impunitat» amb la que actuen alguns polítics. En aquest sentit, Lázaro ha recordat que «els polítics han de complir la Llei, com ho fan tots els ciutadans» i ha afegit que VOX vetllarà sempre perquè es compleixi la Llei en tots els ajuntaments tarragonins.