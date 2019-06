Tarragona patirà una invasió zombie aquest divendres

L’activitat és gratuïta amb reserva prèvia de plaça

La campanya d’activitats Estiu Tarragonajove començarà aquest divendres, a les 22 hores, amb 25 zombies a la ciutat. Un grup de morts vivents transitarà afamat amb desig d’infectar qualsevol persona que s’atreveixi desafiar-los. La participació a la Tarraco Zombie Experience, una iniciativa de l’Associació de Jugadors/es de Rol de Tarragona, és gratuïta i per prendre-hi part cal reservar plaça a www.tarragonajove.org o bé inscriure’s presencialment al Parc de la Ciutat (accés per Ramón y Cajal) una hora abans de l’esdeveniment.Es tracta de la quarta edició a Tarragona d’aquesta proposta, que en l’edició anterior va aplegar més de 250 joves entre participants i públic. Aquest acte s’inclou en les línies d’acompanyament i promoció als projectes joves que la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona estableix en el marc del Pla Local Tarragonajove 2020.A les 21 hores del vespre s’obriran portes a participants a partir dels 16 anys d’edat. Els assistents han de portar roba còmode i una lot, i signar la normativa i instruccions de la dinàmica per reconèxier quins són els punts de fuga, espais protegits i zones altament infestades de l’ocupació zombie.Aquesta proposta s’ha estat dissenyant des del mes de febrer i recull a més de 30 joves implicats i implicades en la producció de la cartelleria, treball actoral, normativa, assegurances, avaluació, etc... Una iniciativa d’aquest nivell és una clara mostra de l’activisme lúdic i cultural del moviment associatiu i exposa especialment el treball compartit entre entitats juvenils.