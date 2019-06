Sant Magí té enguany una samarreta i un mocador amb la imatge oficial

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha presentat aquest dijous el marxandatge de la festa

Actualitzada 27/06/2019 a les 13:19

Sant Magí ja té marxandatge oficial per aquest 2019. Enguany la festa de l’aigua comptarà per segon any amb la samarreta que editen els Portants de l’Aigua i, com a novetat, s’hi afegeix el mocador que impulsa el Ball de Bastons de Tarragona.El marxandatge s’ha presentat aquest dijous de la mà de l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. En l’acte també hi ha estat presents el dissenyador i autor de la imatge d’aquest any, Aitor Pombo; el coordinador de l’Associació dels Portants de l’Aigua, Carles Salvadó, i el representant del Ball de Bastons de Tarragona, Kevin Acuña.Ricomà ha destacat la imatge estiuenca i festiva del cartell que agafa com a referent la Revetlla Remullada, un acte que ja més de 20 anys que és l’epicentre de les nits de Sant Magí. Aitor Pombo ha descrit el seu disseny com una imatge familiar amb colors vius i estiuencs i que representa un càntir amb un punt surrealista.El Portants de l’Aigua i el Ball de Bastons han estat els encarregats de traslladar la imatge oficial en una samarreta i un mocador, respectivament, que es posaran a la venda demà.