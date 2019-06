La URV es manté en el rànquing de les millors universitats joves

La tarragonina és la 78 millor universitat del món de menys de 50 anys, segons 'Times Higher'

Actualitzada 27/06/2019 a les 13:04

La Universitat Rovira i Virgili (URV) és la 78a millor universitat del món de menys de 50 anys, segons el rànquing Young University Ranking que realitza la revista Times Higher Educaction, la qual s’edita a Londres i està especialitzada en Educació Superior. En aquest llistat, on la URV ja hi figurava el 2018, hi entren les 351 universitats de menys de 50 anys de vida -de 60 països- que han tret millor puntuació en tretze indicadors relacionats amb cinc categories: docència (entorn d’aprenentatge), recerca (volum i reputació), citacions (impacte dels treballs publicats), internacionalització (del personal, estudiants i professors) i transferència de coneixement i innovació, cadascuna de les quals té un pes específic a l’hora de fer la suma total. Cal dir que en aquest llistat la URV es troba en el segon lloc de les universitats catalanes per darrere de la UPF (11a) i és també la segona a l’Estat espanyol.Igual que en l’edició passada, la metodologia dóna menys puntuació a la reputació -a través d’enquestes- per reflectir les característiques especials de les universitats més joves. De fet, aquesta classificació mostra que, els qui formen part de la llista, han aconseguit un gran impacte en àrees com docència, recerca i transferència de coneixement, en contrast amb les institucions tradicionals que sovint han tingut molt més temps per acumular reputació. En el cas de la URV, aquest any s’ha mantingut exactament amb la mateixa posició respecte del 2018 però ha incrementat el nombre total d’universitats que estan a la llista.La primera edició del rànquing, anomenada 100 under 50, es va publicar al maig del 2012 amb l’objectiu de demostrar que era possible excel·lència en un període de temps relativament curt. L’any passat la llista va passar a ser de les 250 primeres i en aquesta edició n’han entrat a formar part 351. Enguany, en primera posició s’hi ha situat de nou la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong, En aquest rànquing hi ha representades universitats de 60 països d’arreu del món. El Regne Unit és, de nou, qui hi té més institucions representades (34).