Juan Pablo Muñoz, guanyador del 7è Programa Explorer a Tarragona

El projecte guanyador és una agència d'ajuda a les empreses per accedir als mercats internacionals

Actualitzada 27/06/2019 a les 15:02

Juan Pablo Muñoz Franco ha aconseguit el primer premi del Programa Explorer gràcies al projecte Aliconnector, una agència d'ajuda a les petites i mitjanes empreses per accedir a les cadenes globals de valor i als mercats internacionals.La consellera de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Tarragona, Laura Castel, ha felicitat aquest dijous els guanyadors de la setena edició de desenvolupament de negocis tecnològics.Muñoz rebrà un premi en metàl·lic de 3.000 euros, gaudirà d'assessorament tècnic al llarg dels tres anys i tindrà l'oportunitat de viatjar a Silicon Valley (Estats Units) per conèixer de primera mà el funcionament d'algunes de les empreses innovadores i tecnològiques punteres. Aliconnector vol convertir-se en una agència d'ajuda a les petites i mitjanes empreses per accedir a les cadenes globals de valor i als mercats internacionals.El tribunal del programa Explorer també ha decidit reconèixer Paula Bertomeu Sancho com a finalista del premi ‘Woman Explorer Award, emprenedoria en femení’, amb el projecte Keep In Touch. I com a finalista del ‘Premi d’innovació Disruptive Technology Explorer Award’ s'ha reconegut Aitor Cortés González amb el projecte Revel. Keep in touch es basa en oferir solucions digitals al col·lectiu de persones grans, familiars i cuidadors per potenciar la millora en la seva qualitat de vida, mentre que Revel es presenta enfocada al desenvolupament de sistemes telemètrics per al control i anàlisi de l'estrès i ansietat dels jugadors professionals dels E-Sports.Bertomeu i Sancho competiran amb els altres 55 finalistes de la resta de ciutats de l'Estat on es desenvolupa el Programa Explorer per fer-se amb el guardó de les seves respectives categories.Un total de 24 joves emprenedors de les comarques tarragonines han participat en aquesta setena edició del Programa Explorer a Tarragona, que des del mes de gener ha ofert a les instal·lacions de Tarragona Impulsa a la Tabacalera formació i assessorament per elaborar plans de negoci basats en idees innovadores i de base tecnològica. Aquesta iniciativa està coordinada pel Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) amb el suport del Banco Santander i la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili. Els emprenedors han gaudit d’un espai per treballar, formació gratuïta i tutorització personalitzada.El dimecres 17 de juliol a la tarda, al Teatret del Serrallo, tindrà lloc l'acte públic de lliurament de diplomes a tots els participants en què també es coneixeran els projectes guanaydors del primer i segon accèssit de les beques Explorer, cadascuna valorada en 1.500 euros. En el mateix acte es coneixerà el nom dels guanyadors dels Premis Empresa Tarragona Impulsa atorgats per l'Ajuntament de Tarragona.