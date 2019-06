ERC i ECP negocien amb la CUP si els cupaires entren al govern municipal de Tarragona

Els anticapitalistes demanaran regidories en una reunió a tres que se celebrarà avui a l’Ajuntament a les 17 hores

Actualitzada 26/06/2019 a les 22:02

Carta d’Estrada

ERC i En Comú Podem negociaran avui amb la CUP la possible entrada al govern municipal dels anticapitalistes, segons ha pogut saber aquesta redacció. Les tres formacions exploraran la possibilitat que els cupaires es converteixin en un nou soci de govern en una reunió a l’Ajuntament que està previst que arrenqui a les 17 hores. En la trobada, els cupaires negociaran regidories.L’opció d’un tripartit d’esquerres no s’ha descartat en cap moment per part de cap dels agents polítics implicats, però la falta d’una resposta clara en les dues últimes setmanes per part dels partits que governen la ciutat havia provocat una certa «preocupació» en la CUP. Ho apuntava la seva portaveu, Laia Estrada, el passat dijous després d’una assemblea en què els cupaires van decidir fixar el 15 de juliol com a data límit per entrar al consistori. També demanaven pressa a ERC i a En Comú Podem, per reunir-se com a màxim a meitats d’aquesta setmana, és a dir, entre ahir i avui.En la negociació d’avui a tres, les anticapitalistes reclamaran regidories. Més enllà dels perfils de les dues edils, les regidores destaquen les seves trajectòries a l’hora de decidir en quina àrea es sentirien més còmodes. «Hem incidit en temes de transparència, medi ambient, igualtat, patrimoni, cultura i sobre les entitats. Ens agradaria treballar àrees d’acord amb els projectes i campanyes que hem treballat com a CUP», assenyalava Estrada el passat 18 de juny. En una entrevista a Diari Més, la mateixa regidora admetia que on se sentiria més «capacitada» és en l’àrea de Medi Ambient, cartera que ocupa el republicà Xavi Puig, que també dirigeix l’àrea d’Urbanisme, Espais Públics, a més de ser el portaveu del govern.La composició del nou consistori format per nou regidors provoca que alguns edils suportin una forta càrrega de treball. Puig és un exemple. En l’anterior mandat, les destacades àrees d’Urbanisme i Espais Públics eren gestionades per dos edils diferents. Amb la CUP a l’Ajuntament, les regidories quedarien més repartides entre 11 regidors, si finalment els tres partits arriben a un acord.El mateix Puig reconeixia en la seva primera compareixença com a portaveu de l’Ajuntament, la feblesa del consistori el 17 de juny admeten que hi ha «pocs membres» i que necessitaria «molta col·laboració externa per ser més fort». En aquest sentit, Puig afirmava que la CUP «ens faria més forts».Els anticapitalistes difonien ahir una carta d’opinió de la seva número 1 en la que insistia en què la CUP «està oberta» a treballar per formar un govern d’11 regidors. En un article titulat «Una oportunitat històrica», Estrada també «deixa clar» que si finalment no entren al govern «no passa absolutament res». «No necessitem cadires per treballar, som més de mantenir-nos dempeus i amb el puny alçat, la nostra única motivació és servir el poble tarragoní com es mereix», escriu la regidora.Estrada demana que el nou ajuntament deixi de rendir «pleitesia» als promotors immobiliaris, els interessos eclesiàstics i a les grans empreses de l’Ibex 35. La portaveu també recorda que la CUP «no només som capaces de fiscalitzar i destapar la corrupció, sinó que ara som aquí per construir l’alternativa a la Tarragona Desballestada». Per últim, assegura que «si el nou govern assumeix aquest compromís de transformació real i profunda, a la CUP no ens tremolarà el pols per sumar-nos-hi».