Els residents en Cala Tamarit crearan una nova associació de veïns

El col·lectiu reclama a l’Ajuntament que procedeixi a la recepció de la urbanització

Actualitzada 27/06/2019 a les 09:33

Els residents en la zona de Cala Tamarit estan gestant la creació d’una nova associació de veïns, que podria ser una realitat en la primera quinzena del pròxim mes de juliol. L’objectiu és «anar avançant» en les reivindicacions que plantegen els veïns, entre les quals destaca la petició que l’Ajuntament recepcioni la urbanització localitzada al voltant de les avingudes Esquirol i Blauet, va manifestar a aquesta redacció Susanna Domínguez, una de les persones que promouen l’aparició de la nova entitat veïnal.Fa dos anys, els veïns de la zona van posar-se mans a l’obra per aconseguir millores de caràcter urbanístic i mediambiental. El resultat ha estat que 216 veïns van acordar contractar una empresa per dur a terme les tasques de millora de l’entorn, una activitat que va començar el passat dimarts. Domínguez va explicar que el cost del projecte, pressupostat en 6.000 euros, «el pagarem els propietaris de les sis comunitats de veïns de la nostra butxaca». Domínguez va remarcar que, en aquesta actuació, «no hi pren part l’Associació de Veïns la Mora-Tamarit».Una de les prioritats dels veïns de Cala Tamarit serà «reclamar per escrit a l’Ajuntament la seva intervenció, ja que la zona està abandonada perquè la urbanització no està recepcionada i li demanarem, precisament, que la recepcioni», va dir Domínguez. En aquest context, els veïns «estem recopilant documentació dels desperfectes» per entregar-la a l’Ajuntament, «amb qui mantenim contactes», va indicar la portaveu dels veïns. Domínguez va comentar que «les accions realitzades de manera molt puntual pel consistori són del tot insuficients», per la qual cosa aquest col·lectiu va decidir prendre la iniciativa per millorar l’entorn dels seus habitatges.La primera acció que han posat en marxa afecta, a més de les avingudes Esquirol i Blauet, al passatge Serp Blanca i als carrers de la Guineu i de l’Eriçó. El projecte preveu el desbrossat d’un metre d’amplada més enllà de la vorera, la retirada de males herbes que han crescut al paviment i la poda de l’arbrat fins a quatre metres d’alçada, a més de la poda dels baladres, la neteja de la pinassa, la recollida de residus sòlids urbans i l’aplicació d’herbicida per atacar plagues. L’objectiu és tan estètic i urbanístic, com adequar la zona per mitigar els possibles efectes d’un incendi forestal. Els veïns demanaran a l’Ajuntament que faci el necessari per mantenir la zona en bones condicions.