Dormir poc i tenir un son variable dificulta la pèrdua de pes, segons un estudi

En aquest han participat els investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la URV

Actualitzada 27/06/2019 a les 17:27

Tenir un patró de son variable i de curta durada s'associa amb dificultats per reduir pes i greix corporal, segons l'estudi Predimed-Plus Prevenció amb Dieta Mediterrània, informa la Universitat Rovira i Virgili (URV).L'estudi, publicat a l'"International Journal of Obesity", ha avaluat durant un any els canvis en el pes i el greix corporal de 1986 individus que presentaven sobrepès, obesitat i síndrome metabòlic.Els investigadors van observar que aquells que tenien una alta variabilitat del son - no dormir les mateixes hores cada nit - a l'inici de l'estudi van presentar una menor pèrdua de pes als 12 mesos de seguiment.A més, tenir un son variable i dormir poc - menys de 6 hores diàries - es va associar a una menor disminució de l'índex de massa corporal i de la circumferència de la cintura, respectivament.