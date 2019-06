Detingut un home per estafes després de manipular un caixer automàtic a Tarragona

Dos agents fora de servei van detenir l’individu, qui havia instal·lat un parany per retenir les targetes de crèdit i aconseguir el número secret per posteriorment extreure’n diners

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tarragona van detenir el 24 de juny un home de 42 anys, de nacionalitat francesa i sense domicili conegut, per un delicte d’estafes bancàries i un altre d’atemptat als agents de l’autoritat. Dos agents fora de servei van arrestar l’individu després que aquest manipulés un caixer automàtic de la Rambla Nova de la ciutat. En concret, l’home havia instal·lat un parany tipus llaç libanès per retenir les targetes de crèdit, de manera que després podia extreure’n diners en haver aconseguit el número secret a través de la suposada ajuda que oferia a les víctimes. L’home es va mostrar agressiu i va ferir els dos agents durant la detenció.Els fets van tenir lloc al voltant de les 18.30 hores als caixers automàtics interiors d’una entitat bancària ubicada la Rambla Nova de Tarragona. Dos mossos fora de servei es van adonar com un home amb gorra i ulleres de sol s’havia situat just al darrere d’una parella d’avançada edat la qual estava operant en un dels caixers.Els agents es van estranyar que aquell desconegut amb aparença de turista i amb accent marcadament francès estigués explicant al matrimoni com havien de posar el número secret. Abans d’identificar-se, els agents es van apropar i preguntar si passava alguna cosa, a la qual cosa l’home va argumentar que estava esperant el seu torn ja que el caixer de la vora estava avariat. Un fet que seguidament van poder comprovar era fals.Segons la parella, el caixer no els va retornar la targeta de crèdit després d’haver efectuat un reintegrament, motiu pel qual es disposaven a marxar del lloc. Va ser en aquell moment quan el desconegut els va advertir que s’havien deixat un bitllet de 20 euros al caixer. Posteriorment es va poder comprovar que la màquina havia estat manipulada per instal·lar un parany tipus llaç libanès amb la finalitat de retenir les targetes de crèdit. L’objectiu doncs d’aquest home era el d’aconseguir el número secret de la parella per extreure’n diners després.El desconegut va intentar fugir quan els dos agents es van identificar com a policies, i va oposar una forta resistència a la seva detenció fins que va arribar una patrulla de suport. Un ciutadà que passava pel lloc va col·laborar a reduir l’home, el qual per la seva agressivitat va causar diverses lesions als dos agents fora de servei.El detingut va passar ahir a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.