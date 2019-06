Deliveroo arriba a Tarragona i reparteix menjar de més de 40 restaurants

L’empresa de repartiment a domicili ha iniciat aquesta activitat a la ciutat aquest mes de juny

Actualitzada 27/06/2019 a les 11:34

Des de fa uns dies ja es veuen als carrers de Tarragona circulant motocicletes de Deliveroo que porten menjar als domicilis de la ciutat, i en espais públics com la Rambla Nova persones que ofereixen, a peu de carrer, informació sobre aquest servei de restauració i oferint descomptes als futurs clients de la ciutat. Tarragona forma part del pla d’expansió de Deliveroo, que aquest mes de juny vol arribar a un total de seixanta ciutats de l’Estat espanyol.Blanca Rodríguez, directora de màrqueting de Deliveroo a Espanya, va manifestar ahir a aquesta redacció que «estem realment emocionats per poder arribar a Tarragona i portar el nostre servei als tarragonins». «Estem segurs que els encantarà», va afegir la responsable de la firma de repartiment a domicili.L’empresa va informar, per altra banda, que «més de 40 restaurants de la ciutat estan disponibles mitjançant l’App de Tarragona», i va citar establiments com «Miss Sushi, Fosters Hollywood, Frankfurt la Torre o l’Adelita Gastrobar». L’empresa va comentar que aquests establiments de Tarragona «s’uneixen a una llista de més de 5.000 que ja treballen amb la nostra companyia a Espanya». El servei de Deliveroo també està actiu en ciutats de les comarques de Tarragona com Reus, Salou, el Vendrell i Vila-seca.Rodríguez va informar que «l’arribada a Tarragona respon a l’estratègia de creixement de la companyia a Espanya, que s’està desenvolupant mitjançant el llançament del servei de Deliveroo en capitals de província».Deliveroo va ser fundada per William Shu i Greg Orlowski l’any 2013 i actualment treballa amb més de 80.000 restaurants de tot el món. El servei domiciliari el duen a terme més de 60.000 repartidors. L’empresa opera en més de 500 ciutats de catorze països i el seu objectiu és augmentar aquestes xifres en un curt període de temps.El servei que ofereix posa en contacte a clients amb restaurants de les ciutats on opera i no es descarta que, en el cas de Tarragona, la xifra de més de quaranta es vegi incrementada en el futur. Els clients acostumen a sol·licitar gastronomia típica del menjar ràpid, com pizzes, kebabs, hamburgueses o sushi, i de països com Mèxic o la Xina.