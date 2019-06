«Cada vegada veiem càncer de pell en pacients més joves, de 20, 30 i 40 anys»

Aquesta setmana s’està duent a terme la campanya de prevenció del càncer de pell ‘Euromelanoma’ per informar i conscienciar la població

Actualitzada 27/06/2019 a les 16:01

—La recomanació que fem els dermatòlegs potser és una mica difícil de complir, perquè diem que la crema solar s’ha de posar tot l’any. Però quan és més important fer-ho és a la primavera i a l’estiu, perquè és quan les radiacions ultraviolades són més fortes. Sant Joan és el solstici d’estiu i, per tant, el sol més fort de l’any és el d’aquesta època, i fins al setembre. La protecció s’ha d’associar a qualsevol activitat perllongada a l’aire lliure. I si, a més, ens la posem per anar pel carrer, evitarem l’aparició de taques i arrugues, i que la nostra pell envelleixi. El millor antiaging és un fotoprotector.—Es recomana que s’apliqui un protector de 50, que vingui etiquetat com a 50+. És una protecció molt alta, i recomanem aquesta perquè tendim a escatimar-la, la majoria de vegades l’apliquem en capa fina, i per això acaba fent la funció d’un fotoprotector de factor 15 o 30. La protecció 15 és totalment insuficient, mentre que la de 30 és el mínim. També han de tenir un signe amb les lletres UVA encerclades. Això vol dir que, a més de protegir-nos contra l’Ultravioleta B (UVB), el més nociu per la pell, també cobreixen l’UVA.—El protector l’hem de posar de manera abundant a les zones no cobertes per la roba, sobretot a la cara i el clatell, sense descuidar les orelles, nas, espatlles, cames, al dors dels peus… Per a una primera aplicació, l’ideal és el gel o la loció. No cal que ens sentim empastifats, podem buscar productes cosmèticament agradables perquè el mercat té una àmplia oferta. Els esprais transparents no es recomanen per a la primera aplicació, perquè com que no veiem on el posem, poden quedar zones desprotegides i no en posem suficient quantitat. Per a posteriors reaplicacions sí que es pot fer servir.—Nens i joves són el puntal perquè aquests futurs adults no tinguin tants problemes a la pell. Dels nens ens n’ocupem els pares, però sobre els adolescents cal incidir més, perquè habitualment no se senten còmodes amb la crema. I cal insistir, perquè cada vegada estem veient càncer de pell en persones més joves, la incidència del melanoma augmenta any rere any. És important que els adolescents no es cremin, que no es posin gaire morenos, perquè estan guapos igualment, i que es posin un bon protector.—Hi ha dos tipus de carcinomes: basocel·lular (el més freqüent i menys agressiu) i el carcinoma escamós (amb major agressivitat). Tots dos augmenten cada vegada més, i es veuen en persones més joves. Abans, es diagnosticava en pacients de 50 anys en amunt. Ara tenim pacients de 20, 30, 40 anys amb càncer de pell. I això és atribuïble a uns hàbits d’exposició solar lúdica, recreacional, excessiva i sense un bon ús del protector solar.—Qualsevol lesió nova i persistent a la pell. Pot ser un bultet vermell que creix, no cal que sigui pigmentat. Una cicatriu estranya que no cura i no és justificable, o una lesió costrosa que creix i no es resol. També les lesions pigmentades: si semblen pigues, però creixen, tenen asimetria en la distribució del pigment i la forma, i augmenten de mida, aleshores és important consultar a un dermatòleg, perquè podria tractar-se d’un melanoma. El fet que piqui o no, no és un indicador massa clar, perquè moltes vegades les pigues madures s’irriten i piquen, i no són dolentes, mentre que el càncer de pell pot no donar cap símptoma.—No, l’OMS les ha tipificat com agents cancerígens al mateix nivell que el tabac. Uns minuts en una cabina són com deu dies prenent el sol. És molt important que cadascú s’accepti i sàpiga conviure amb el seu color de la seva pell, vetllar per no cremar-se i respectar el seu to. I recordar que una persona de pell morena té menys risc de desenvolupar un càncer, però no n’està exempta. I que com més blanca és la pell (estem parlant de fototipus 1 i 2), major és el risc de cremada solar i de desenvolupar un càncer de pell.