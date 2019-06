Arbeloa presenta candidatura per substituir Alió a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense

El nom del president es coneixerà divendres

Actualitzada 27/06/2019 a les 09:59

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense tindrà nou president el pròxim divendres, dia 28 de juny, data en què celebrarà una junta general ordinària. A pocs dies per tancar la presentació de candidatures, l’única que ja anunciat la seva intenció de dirigir la RSAT és l’encapçalada per l’actual vicepresident, Joan-Vianney Arbeloa. La persona que resulti escollida substituirà en el càrrec a Pilar Alió, qui va accedir al mateix com a conseqüència de la sobtada mort de Jordi Rovira el 6 d’octubre del 2014. L’entitat, que enguany celebra el 175è aniversari de la seva fundació, escollirà president, secretari i quatre vocals.Pilar Alió va manifestar ahir a aquesta redacció que «la valoració de la meva presidència l’han de fer altres persones» i va recordar que la mort sobtada de Jordi Rovira «ens va afectar molt, ja que estava fent una feina molt bona i era un gran coneixedor de la història i del patrimoni de Tarragona». Alió va destacar de la seva presidència el fet «d’haver obert l’entitat a les xarxes socials i modernitzar l’Arqueològica». Alió es va mostrar «molt orgullosa» per haver estat la primera presidenta de l’entitat en més d’un segle i mig d’existència.Alió va informar que, per ara, només s’ha presentat una candidatura, l’encapçalada per Joan-Vianney Arbeloa, però encara queda temps per poder rebre alguna més.Per la seva banda, el president d’honor de l’Arqueològica, Rafael Gabriel, va destacar que Alió «ha fet una cosa molt important, com ha estat estabilitzar l’entitat en temps de crisi econòmica i aconseguir que la seu sigui de la nostra propietat, ja que s’ha acabat de pagar la hipoteca».Arbeloa és arqueòleg i jurista, i ha publicat diversos llibres especialitzats en arqueologia com Tarragona romana o L’Amfiteatre romà de Tàrraco.