Un 86% dels graduats de la URV troben feina el primer any d'acabar els estudis

El Claustre ha aprovat reformar l'Estatut i reclamar un millor finançament

Actualitzada 27/06/2019 a les 14:32

Primer any de mandat

La taxa d’ocupació dels graduats de la Universitat Rovira i Virgili durant el primer any després de finalitzar els estudis és del 86% respecte el 89% que és la mitjana catalana. Segons l'informe que s'ha presentat aquest dimecres al Claustre de la URV, el 70% dels graduats té feina 3 mesos després de graduar-se, tot i que la millora de les condicions laborals i salarials és lenta i hi ha diferències salarials importants en funció dels ensenyaments.Així, el 53% dels graduats té ingressos superiors als 18.000 euros anuals (la mitjana catalana és del 64%). D'aquests, el 70% treballa a la demarcació de Tarragona, on els esforços de les empreses a causa de la crisi econòmica van ser majors. Malgrat l’empitjorament de les condicions i un retorn més lent que la mitjana catalana a la situació prèvia a la crisi, la tipologia de feines és similar i les tasques són adequades al nivell educatiu dels titulats, ja que el 82% fan funcions universitàries.Pel que fa a les titulacions de màster, s’observa que el mercat de treball les valora adequadament. Els doctors tenen una millor inserció laboral amb una taxa d’ocupació del 94% al 2017. D'aquests, el 97% fa funcions d’acord amb els coneixements universitaris.Durant el primer any de mandat de la rectora María José Figueras s'ha dut a terme la prova pilot de matrícula de màster condicionada a la reserva de plaça i la convocatòria per a la dotació d’equipament dels nous ensenyaments. Figueras ha explicat que la URV és la quarta universitat en pes relatiu en el sistema universitari català, si bé el pes relatiu de la recerca és una mica inferior especialment a causa de la menor obtenció de finançament competitiu.En recerca i transferència, s’ha creat la unitat per a la captació de finançament competitiu per a projectes internacionals, s’ha obtingut un ajut FEDER de 800.000 euros per finançar part de la Plataforma Nanotecnològica CAT-SUC, i s’ha creat el Centre de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya, interuniversitari i coordinat per la URV. A més a més, s’ha impulsat el programa R2B, dotat amb 240.000 euros per als propers tres anys, per impulsar projectes d’innovació i la creació d’spin-offs, i s’implementarà un pla pilot per introduir una assignatura d’emprenedoria als estudiants dels centres del campus Sescelades a partir del curs vinent.Pel que fa al personal, l’equip de govern ha explicat que tenen per objectiu l’estabilització i promoció del PAS i el PDI, per la qual cosa s’ha obert l’oferta d’ocupació pública per als dos col·lectius. També s’ha aprovat el nou reglament de formació del PAS, s’han establert uns criteris provisionals de distribució dels lectors Serra Hunter i i ja està en funcionament el programa Iubilo URV per mantenir el vincle amb el personal que es jubila.En l’àmbit d’internacionalització, la URV s’ha adherit a l’Aurora Universities Network, ha establert una aliança amb universitats russes i espanyoles per a l’oferta de noves mobilitats i formacions i ha fet un seminari sobre l’aprenentatge internacional col·laboratiu a distància. Pel que fa al compromís social, s’ha negociat un nou conveni amb l’ATM per incrementar el descompte per als estudiants. En governança, es retransmeten els consells de govern, s’han suspès les obres de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i s’estudia la remodelació del centre actual.La reforma de l’Estatut de la URV ha estat un dels punts tractats al Claustre, amb l’objectiu de reduir la inseguretat jurídica que pot produir el ritme dels canvis de lleis i normatives que l’afecten. Per això s’ha aprovat el procediment per a la reforma de l’Estatut, que preveu l’elaboració de l’avantprojecte i que es presentarà previsiblement al proper Claustre.En el mateix Claustre s’ha aprovat l’acord de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques per reclamar una millora del finançament; més autonomia universitària, que permeti decidir quines places de professorat es poden convocar; la rebaixa de les taxes universitàries acompanyada de beques salari.En aquest sentit, al Claustre també hi ha assistit un col·lectiu de doctorands de la URV, que reclamen l’aplicació immediata de l’Estatut del Personal Investigador en Formació, aprovat pel govern de l’Estat el 15 de març d’enguany. La nova normativa preveu l’increment del salari mínim, la possibilitat de pròrroga dels contractes inferiors a quatre anys i no excedir les 60 hores de docència a l’any, però no va acompanyada de pressupost per a la seva aplicació.La URV també s’ha adherit a la Declaració sobre Emergència Climàtica, que ha redactat la professora de la URV Manola Brunet, presidenta de la Comissió de Climatologia de l’Organització Meteorològica Mundial.Finalment, el mateix Claustre ha aprovat per 53 vots a favor, 26 en contra i 2 vots en blanc una declaració per a l’alliberament dels presos polítics i contra la judicialització de la política catalana. El document demana la posada en llibertat immediata dels presos polítics així com el retorn dels polítics exiliats. La declaració defensa el diàleg a partir del reconeixement de l’autodeterminació contra la judicialització del procés polític.