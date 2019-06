El Grup Blaumar aposta pel barri del Port amb l'obertura d'uns apartaments turístics

Port Plaza Apartments, situat a la plaça dels Carros, ofereix a turistes i visitants professionals estudis o apartaments amb un i dos dormitoris

Actualitzada 26/06/2019 a les 12:59

El Barri del Port incorpora una oferta turística de primer ordre. El Grup Blaumar ha apostat per aquesta zona de Tarragona per obrir Port Plaza Apartments, un conjunt d’apartaments situats a la plaça dels Carros que busca atreure turistes i visitants professionals per a estades curtes i llargues a la ciutat. L’establiment turístic entrarà en funcionament l’1 de juliol.El complex d’apartaments està situat en un edifici històric que data del 1861. Segons informa el Grup Blaumar, els apartaments estan reformats i se n’ofereixen de tres tipus: estudis o bé apartaments amb una o dues habitacions. L’empresa indica que els clients també gaudiran de wifi disponible les 24 hores del dia, informació turística i recomanacions, venda d’entrades, sala d’estar, bugaderia, planxa i servei de neteja semanal.Pel que fa als estudis, es tracta d’apartaments tipus loft de 40 metres quadrats distribuïts en un sol espai. La seva capacitat màxima és de dolts adults i un nen. Els clients també poden optar per un Estudi Premium –amb més llum i millors vistes- o l’Estudi amb terrassa.Quant als apartaments amb un dormitori, tenen 50 metres quadrats i estan pensats per estances de tres persones. També hi ha la possibilitat de reservar un apartament amb un Dormitori Premium, el qual ofereix sostres més alts, grans finestres amb millors vistes i millor orientació. Així mateix es pot optar per apartaments d’un dormitori amb terrassa, situats als àtics de l’edifici.En relació als apartaments amb dos dormitoris, aquests compten amb 60 metres quadrats amb capacitat per a quatre persones. En aquest cas també es poden millorar les vistes reservant els apartaments de dues habitacions Premium, amb sostres més alts, més lluminositat i grans finestres amb vistes de Tarragona.Port Plaza Apartments obrirà les seves portes als primers clients el proper dia 1 de juliol.