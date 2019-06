Papereres a vessar mostren els excessos de la nit més curta de l'any

Actualitzada 24/06/2019 a les 12:26

El dia després de la revetlla de Sant Joan, Tarragona s'ha despertat amb alguns restes de brossa als seus carrers, platges i parcs. La celebració de la nit més curta de l'any sempre ve acompanyada de petits gestos incívics per part de la població.Els excessos de la festa s'ha vist reflexats en paperes plenes d'ampolles de begudes alcohòliques, gots de plàstics, entre d'altres.Els serveis de neteja de la ciutat s'ha afanyat per treure els residus de la revetlla tant a les platges, com a la plaça Corsini o la dels Carros.