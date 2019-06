Centenars de persones envolten la Catedral amb una sardana

L'acte forma part de la celebració del quarantè aniversari de Tarragona Dansa

Actualitzada 24/06/2019 a les 11:06

Uns 600 balladors es van donar cita diumenge per la tarda per envoltar la Catedral de Tarragona amb una sardana. L'acte, que va començar a les 18 hores, forma part de la celebració del quarantè aniversari de Tarragona Dansa. Els participants van moure's al ritme de les notes de la peça Montblanc, capital de la sardana, una composició del tarragoní Alfred Abad i que, recentment, va ser escollida com la Sardana de l'Any 2018.L’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa va realitzar una prova el passat dimecres 19 de juny per prendre les mesures de la rotllana i perquè l’experiència es desenvolupi de manera correcta.Envoltem la Catedral és una de les moltes activitats que ha programa per a aquest any amb motiu del quarantè aniversari. L'entitat també ha programat la Sardansa, on cobles, colles, esparts, un estudi de dansa contemporània i la coral InCresdendo oferiran un espectacle al Teatre Metropol el pròxim 30 de novembre. La darrera activitat tindrà lloc el 12 de gener del 2020, en un principi al Teatre Tarragona, escenari pendent de la realització d’obres al seu interior, amb la presentació d’un CD enregistrat per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, amb composicions d’Anna i Alfred Abad.