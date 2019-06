iMiCROQ és una spin-off de la Universitat Rovira i Virgili i ha captat 1,2 milions d’euros de fons europeus

Actualitzada 23/06/2019 a les 11:02

L’empresa tarragonina iMiCROQ ha captat 1,2 milions d’euros de fons europeus per desenvolupar la primera plataforma que agrupa en una única solució diferents tests per detectar patògens, bacteris, virus, al·lèrgens o micotoxines als aliments. El dispositiu, que iMiCROQ preveu començar a provar durant l’any 2020, automatitza els diferents tests per identificar més ràpidament els patògens presents als aliments. Així, la solució permet detectar en només 24 hores la presència de bacteris que afecten la salut humana, mentre que en el cas dels virus o al·lèrgens, aquests s’identificarien en qüestió de minuts.iMiCROQ ha comptat amb el suport d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa, depenent del Departament d’Empresa i Coneixement-, per accedir als 1,2 milions d’euros d’ajut de l’SME Instrument de la Comissió Europea que els permetrà millorar aquest dispositiu, que l’empresa va crear l’any 2013.La solució d’iMiCROQ, que es dirigeix a empreses de la indústria alimentària i laboratoris de control de qualitat, automatitza l’anàlisi d’aliments per facilitar la identificació de substàncies que suposin un risc per als humans i evitar que provoquin infeccions o malalties. Concretament, la plataforma de l’empresa catalana integra en un únic equip diferents tipologies d’assaigs per detectar agents infecciosos o patogènics com els bacteris de la salmonel·la o la listèria, o virus, a més d’al·lèrgens com el gluten o els fruits secs. La solució, que es pot utilitzar a les instal·lacions de les empreses, inclou tests d’ADN per identificar l’espècie dels bacteris i immunoassaigs, entre d’altres, que analitzen mostres d’aliments, d’aigua, de pols, ambientals o femtes animals.L’objectiu d’iMiCROQ és identificar riscos per a la salut humana en diferents punts de la cadena alimentària. Segons el responsable de qualitat d’iMiCROQ, Diego Bejarano, «les malalties transmeses per aliments provoquen 420.000 morts cada any, mentre que les infeccioses suposen un 16,2% del total de morts al món i per això, detectar els agents infecciosos de manera ràpida i fiable és una qüestió de seguretat pública». L’empresa segueix treballant en el desenvolupament de la plataforma per oferir més aplicacions i incorporar-hi altres tipologies de tests.«Si detectem la presència de la salmonel·la en una granja, per exemple, podem actuar abans que arribi a afectar els aliments que s’hi produeixin o fins i tot, aturar la venda d’un producte potencialment contaminat abans que arribi al supermercat», explica Bejarano. Aquest procés es realitza en un «temps inferior al que ofereixen els mètodes utilitzats fins ara i de manera més econòmica perquè s’agrupen diferents tests en un sol equip». Amb la integració dels diferents assajos en un sol dispositiu automatitzat, iMiCROQ facilita també la reducció de la inversió necessària per a aquestes anàlisis, l’espai de treball que es necessita al laboratori i el temps de dedicació de personal, que fins ara les realitzava manualment o mitjançant equips de cost elevat. «Busquem així conscienciar les empreses perquè incrementin aquest tipus d’estudis en els seus productes i millorar la salut alimentària», assegura.iMiCROQ és una spin-off de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona creada al 2010 i amb 20 treballadors actualment. L’empresa espera començar les proves pilot de la plataforma durant l’any 2020 amb empreses potencialment usuàries de la seva solució. iMiCROQ compta amb distribuïdors en diferents països d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica del Sud i actualment té per objectiu incrementar la seva presència internacional en aquests mercats.L’empresa tarragonina ha comptat amb l’assessorament d’ACCIÓ, node de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) a Catalunya, per accedir a l’SME Instrument, i als serveis de coaching que ofereix la Comissió Europea a tots els beneficiaris de l’ajut.