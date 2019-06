Éxit de participació en la XXXIV edició del Trofeu Ramos del Club Natació Tàrraco

El Trofeu va tenir lloc a la piscina Sylvia Fontana a Campclar

Actualitzada 23/06/2019 a les 16:50

El passat divendres 21 de juny, a les 18 hores el Club Natació Tàrraco va celebrar la XXXIV edició del Trofeu Ramos, un dels actes socials més importants i amb més tradició del Club. Com cada any, aquesta cita va reunir a més d’un centenar de nens i nenes de l'Escola i els joves nedadors de la secció de Natació del Club.En aquesta ocasió, el Trofeu va tenir lloc a la piscina Sylvia Fontana, a Campclar, durant aquestes setmanes i les següents els nedadors ja hi van entrenar, preparant-se pels Campionats de Catalunya i d’Espanya que s'hi celebraran durant el mes de juliol.El Trofeu Ramos va néixer fa 34 anys en motiu que el Sr. Francisco Ramos Boquera, soci des de 1967, va voler instaurar i patrocinar un Trofeu que premiés l'esportivitat de tots, sense competició ni diferències, i per a la promoció de la natació. Actualment, el Sr. Francisco Ramos té 96 anys i és un dels socis més antics de l'entitat i, des dels seus inicis, ha estat molt vinculat a l'entitat, doncs fou el fundador de la secció d'Atletisme del Club.Una vegada finalizat el Trofeu, es van lliurar les medalles i obsequis del nostre col·laborador Asisa a tots els nedadors participants. Per motius d’agenda d’última hora, el President Josep Maria Claver, no hi va poder assistir i, la Secretaria de la Junta, Claustre Duran, va ser l’encarregada de lliurar les premiacions.L'acte va comptar amb la presència de la nova consellera d’Esports, María José López i Dídac Nadal, conseller i portaveu de Junts per Tarragona i soci de l’entitat.