L'equip Melius del col·legi Lestonnac guanyadors del concurs estatal d'emprenedoria

El primer premi els permetrà viatjar a Silicon Valley per fer realitat el seu projecte Welink

Actualitzada 22/06/2019 a les 19:47

L’equip Melius, format per l’Anna Navarro, el Gabriel Lettenström i la Tzaitel Virgili s'ha proclamat guanyador del concurs estatal d'emprenedoria Audi Creativity Challenge amb el seu projecte Welink.L'equip ha viatjat a Madrid on ha exposat el seu projecte davant un jurat. Aquest primer premi permetrà a aquests joves estudiants fer un viatge a Silicon Valley (Estats Units) per fer realitat el projecte guanyador, on treballaràn amb experts de Google, Facebook, Apple, Netflix o Twitter.L’objectiu de Welink és connectar persones amb necessitats puntuals amb altres disposades a ajudar de manera «solidària» i que no persegueixi cap interès econòmic. «Vam fer una recerca important al principi sobre problemes de col·lectius com els refugiats, però ens vam adonar que podriem troar una solució més àmplia», explicava Navarro en una entrevista a Diari Més. L’aplicació proposa una xarxa d’usuaris que puguin ajudar, per exemple, a una persona gran amb la compra o un turista desorientada i que necessita un cop de mà.