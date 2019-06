Tarragona s'omple de foc i música per celebrar Sant Joan

La plaça Corsini serà escenari de la gran foguera i la revetlla amb la Golden Beat

21/06/2019

Festivitat del Corpus

Tarragona s’omplirà aquest cap de setmana d’actes de foc i petards per celebrar Sant Joan. El diumenge, epicentre de la festa, començarà amb la seqüència ritual marcada per l’arribada de la flama del Canigó a terres tarragonines a les set de la tarda i, a les 19:30h, ho farà al Serrallo on s’encendrà la primera foguera i la crema del Ninot. Simultàniament, a la plaça Corsini es dispararà una sorollosa traca que anirà acompanyada del repartiment de coca amb xocolata.A les 11h de la nit, la cercavila de foc recorrerà el centre de la ciutat, des de la plaça de la Mitja Lluna fins a la plaça Corsini. Davant el Mercat Central el Ball d’en Serrallonga llegirà el manifest dels ninots de les foguerades i s’encendrà la gran foguera que donarà el tret de sortida a la Revetlla de Sant Joan a càrrec de La Golden Beat.El dilluns 24 comptarà amb la tradicional diada castellera de Sant Joan. La plaça de la Font acollirà les construccions de les quatre colles tarragonines a les 19:30h.La festivitat del Corpus se celebrarà el dissabte 22 de juny amb els actes més tradicionals amb el toc de campanes i l’ofici religiós i el posterior Seguici de Corpus i la Professó de Corpus. En acabar la professó, com és tradicional, els consellers de l’Ajuntament faran entrega de coques amb cireres a la ciutadania davant el Palau Municipal. Aquest any es podrà gaudir del tradicional Ou com Balla al Claustre de la Catedral el dissabte a la tarda i el diumenge al matí.